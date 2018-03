L'embassament de la Baells recupera la reserva d'aigua després de mesos de sequera

L´aigua ja cobreix una part, tot i no trobar-se encara al 100%

L´aigua ja cobreix una part, tot i no trobar-se encara al 100% dani perona

La imatge de l'embassament de la Baells ha canviat considerablement en les darreres setmanes després dels episodis de pluges i nevades d'aquest hivern. El pantà ha començat a recuperar la normalitat i ahir, divendres, estava gairebé al 81% de la seva capacitat, lluny encara del 99% en què es trobava just fa un any, però tampoc res a veure la poca quantitat d'aigua que hi havia el novembre, quan la Baells es trobava al 53% de la seva capacitat.

La situació de la Llosa del Cavall, a Navès, l'altre embassament de les comarques centrals, es troba en una situació diferent de la de Baells. Ahir, la quantitat d'aigua era del voltant del 53%, mentre que fa un any les reserves es trobaven al 82%

Aquesta setmana, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha anunciat que les conques del sistema Ter-Llobregat, que inclou els embassaments de la Baells, la Llosa del Cavall, Susqueda i Sant Ponç, han superat el 60% de la seva capacitat total i per això ja no es troben en situació de prealerta. De totes maneres, però, fonts de l'ACA han advertit que «caldrà veure si la millora de les reserves és un fet puntual o una situació consolidada».

D'altra banda, els responsables de l'ACA han aclarit que al global de les conques internes del país l'estat dels embassaments es troba al 58,33%. Davant d'això, es manté l'escenari de prealerta i no es desactivaran les mesures preventives com són fer servir més aigua de les dessalinitzadores, més extracció d'aigua de pous o l'aprofitament de l'aigua del Llobregat perquè es tracta de la conca més beneficiada per les pluges.

Des de principi d'any, quan es va assolir un nivell més baix de reserves va ser el dia 25 de gener. En aquell moment, l'estat global dels embassaments de les conques internes era del 44%, 15 punts per sota del de la mateixa data de l'any passat. Tot i aquesta situació relativament pitjor a la del 2017, des del mes de gener l'estat dels embassaments ha millorat considerablement.



Nou pla especial de sequera



Segons informa l'ACA, a diferència de l'anterior decret de sequera, el Pla especial de sequera actual pren mesures preventives amb vuit mesos d'antelació abans d'entrar en un escenari d'alerta. Això, asseguren les mateixes fonts, permet una gestió molt més ajustada i flexible de les reserves i aprofitar més els recursos.