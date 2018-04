Més de mig miler de persones ja han votat per escollir el cartell de la Patum

Més de mig miler de persones ja han votat en el procés participatiu per escollir els cartells anunciadors de la Patum d'aquest 2018. Des de diumenge, els finalistes de cada categoria –també es pot votar per triar el cartell de la Patum Infantil–escollits pel jurat estan exposats a l'Oficina de Turisme del carrer Major, i les votacions es mantindran obertes fins al proper diumenge 8 d'abril.

Divendres, dia festiu i a les portes d'un cap de setmana llarg coincidint amb les festes de Pasqua, més de mig miler de persones ja havien emès el seu vot. Es preveu que durant els dies que queden de votació, la xifra continuï creixent fins a arribar a l'assolida l'any passat, o si més no, aproximar-s'hi. I és que l'any passat, un total de 1.435 persones van participar a l'elecció dels cartells anunciadors. En aquesta edició es va registrar una xifra rècord de participació des del 2009, quan es va començar a comptabilitzar, amb una xifra que va suposar un creixement del 35,1% del vot respecte del procés participatiu del 2016.

Tal com ja va explicar aquest diari, en aquesta edició del certamen s'hi han presentat un total de 55 propostes, el que suposa també un augment del 41% de la participació respecte de l'any 2017, en què se'n van presentar 39. Per tant, enguany s'han apuntat al concurs 16 obres més que en l'edició anterior. Com és habitual, el guanyador es donarà a conèixer públicament en el ple de l'Ascensió, el proper diumenge 13 de maig, abans de la sortida del tabal, que marcarà l'inici de les festes del Corpus a la capital berguedana.

Els cartells guanyadors de l'edició són Des de dins, que mostra la visió de l'interior de l'àliga; Emocions, el rostre de la geganta vella; Llibertat (Som cultura), una obra minimalista que –segons el jurat– representa un fuet; Patública, que destaca per la gran qualitat fotogràfica i de composició, i Una banya de bou i encara més coses, un dibuix amb els patumaires com a protagonistes.

El procés de votació es porta a terme de manera presencial i cal presentar el carnet d'identitat, ja que tan sols s'accepta un vot per persona. L'Oficina de Turisme estarà oberta d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre, exceptuant demà, dilluns de Pasqua, que romandrà tancat.

Un cop finalitzat el procediment, totes les obres participants al concurs s'exposaran a la Sala Casino (ronda Queralt, 15), del 13 de maig al 10 de juny, amb l'objectiu de donar visibilitat als artistes participants i mostrar la gran diversitat d'estils i tècniques.