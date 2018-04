La Patum Infantil inicia un model de rotació de comparses més obert

La Patum Infantil començarà a funcionar, aquest 2018, amb el nou model de rotacions. Un sistema més obert i que garanteix que més infants puguin formar part de la festa. Des d'aquest Corpus, desapareixen els cicles patumaires de tres anys, que garantien als infants que entraven a formar part d'una comparsa la continuïtat durant tres anys seguits, i tots els infants hauran d'apuntar-se als sortejos cada un o dos anys, depenent del tipus de comparsa de la qual vulguin formar part.

D'aquesta manera ho ha recordat Guillem Canal, portaveu de la Patum Infantil, que assegura que es tracta d'una mesura per fer la festa més participativa. Les inscripcions per apuntar-s'hi van obrir-se diumenge i s'han de fer de manera telemàtica, a través del web www.patuminfantil.cat fins al 20 d'abril. Després de la verificació de les dades, el 24 d'abril tindrà lloc el sorteig per repartir les places de cada comparsa. Amb el nou sistema de cicles, els infants que enguany entrin a formar part de les comparses dels turcs i cavallets, els àngels, les maces, les guites i els plens l'any vinent hauran de tornar a inscriure's i participar al sorteig si volen repetir a la festa, ja que són les comparses d'un únic any. Els infants que aquesta Patum entrin a les comparses del tabal, l'àliga, els nans vells, els gegants i els nans nous tindran un cicle de dos anys i podran repetir el 2019 si ho volen.

Canal ha explicat que la distinció entre comparses de cicles d'un any «està pensada»: es proposen cicles de dos anys a les comparses que tenen una coreografia, «perquè sabem que un any és molt just perquè els infants puguin gaudir de la comparsa». S'ha fet una excepció amb els trucs i cavallets, tenint en compte que «és la que permet l'accés d'infants més petits i hi ha molta demanda».

Enguany el sorteig es farà en un sol dia, el 24 d'abril, a excepció dels salts de plens es repartiran l'endemà, el dia 25. Com sempre, els sortejos seran al pavelló vell. El mateix dia del sorteig es lliurarà, als familiars dels infants que hagin tingut sort, la documentació que hauran d'omplir i lliurar, enguany amb canvis (vegeu desglossat). Els assajos seran del 14 al 25 de maig. Enguany, l'assaig del 24 de maig serà a la residència de les Germanetes. Els salts a la plaça seran l'1 de juny, com sempre, divendres de Corpus.