Puig-reig inicia el procés participatiu per decidir l'ús de la biblioteca vella

Els veïns tindran la darrera paraula a l'hora de decidir en què es convertirà l'edifici de la biblioteca vella de Puig-reig. L'antic equipament, situat a la plaça Nova del municipi, va deixar d'utilitzar-se com a biblioteca el desembre del 2014. Un dels propòsits de l'equip de govern és donar una nova utilitat a l'espai públic i volen que es triï a través d'un procés participatiu obert a la ciutadania.

La regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Puig-reig, Alba Camps, ha explicat a Regió7 que la intenció era iniciar el procés a principi del mandat, «perquè creiem que és molt important implicar els veïns en la presa de decisions que afecten a tothom». La complexitat del procés, però, ha fet que el projecte s'hagi ajornat fins a aquest any. «Ho hem volgut treballar molt bé perquè realment tingui utilitat i que l'equipament s'acabi convertint en allò que els veïns decideixin i buscant la màxima implicació de al ciutadania», ha dit Camps.

El procés, que té el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ja està en marxa. Aquesta mateixa setmana és prevista una sessió dirigida als tècnics i polítics en què s'explicarà com es du a terme el procés participatiu i quin és el paper que hi tenen els agents implicats. El proper 13 d'abril ja hi haurà la primera sessió oberta a la ciutadania. En aquesta, es preveu que els veïns coneguin com poden formar part del procés participatiu i que coneguin les normes, els detalls tècnics i el funcionament a l'hora de fer les seves propostes per decidir en què volen que es converteixi l'equipament, ara en desús. La darrera sessió serà el 28 d'abril.

Paral·lelament s'obrirà un període de presentació de propostes en la qual tots els veïns de manera particular podran participar-hi. La voluntat inicial de l'equip de govern és que a mitjan maig, coincidint amb la festa major, es puguin conèixer les idees presentades i els seus respectius projectes per, posteriorment, poder votar el que considerin més adient.

Camps ha recordat que aquesta és la primera gran actuació en l'àmbit de participació ciutadana al municipi i espera que sigui el primer d'altres processos. «Hi creiem molt i esperem que els veïns s'hi impliquin». La prova, destaca, és que «a hores d'ara no s'ha fet cap inversió a l'antiga biblioteca perquè no hem volgut destinar diners a fer obres que no sabem si serviran o no per al futur ús de l'espai», ha dit. Un cop s'hagi finalitzat el període de votacions, és previst que aquest mateix 2018 es dugui a terme l'actuació necessària. De moment, ja hi ha una partida pressupostària destinada que s'adaptarà a la proposta que hagi obtingut més vots.