L'Ajuntament de Berga exigeix la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats

El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat una moció presentada conjuntament pels grups del PDeCAT, ICV, ERC i la CUP per exigir la llibertat de tots els presos polítics i del retorn dels consellers i polítics exiliats. El text també ha servit per denunciar la persecució de la lliure expressió, dels drets polítics i del dret a decidir així com la denúncia de la manca de separació de poders de l'estat espanyol i coacció dels mitjans de comnicació per part de l'estat.

També s'ha demanat a les administracions i a la justícia europees que intercedeixin de manera immediata per garantir els drets dels catalans.

La regidora d'ERC Ermínia Altarriba ha criticat a la regidora del PSC Rosalia Monroy per "no denunciar la situació injusta que s'està vivint a Catalunya" i li ha retret que no se solidaritza amb la moció ni amb la resta d'accions de rebuig. Monroy ha lamentat que se la jutgi per la seva manera d'actuar i ha recordat que mai ha faltat al respecte ni ha criticat les actuacions que s'han realitzat per defensar la llibertat dels presos polítics.

La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de la CUP, el PDeCAT, ICV i ERC i l'abstenció del PSC.