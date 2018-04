El pla de detecció precoç de càncer de còlon diagnostica 9 afectats al Berguedà

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte ha permès diagnosticar, al Berguedà, nou afectats per aquesta patologia en la primera ronda de proves. És a dir, nou persones sanes que no tenien cap símptoma i desconeixien que patien un càncer han estat tractades a temps gràcies al programa que al Berguedà es realitza des de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé a través de la Fundació Althaia, que s'encarrega de la gestió, el seguiment i l'avaluació del cribratge.

Fa gairebé dos anys que aquest programa va començar-se a implantar al Berguedà i aquest maig finalitzarà la primera ronda de proves per iniciar la segona. Durant aquests dos anys s'ha fet una crida, a través de cartes personalitzades, a totes les persones d'entre 50 i 69 anys. Aquest col·lectiu ha estat convidat a realitzar-se la prova amb l'objectiu d'assegurar-se que no hi ha risc de patir un càncer colorectal o, en el cas de diagnosticar-lo, poder-lo tractar en una fase inicial.

La infermera responsable del programa al Berguedà, Carme Grau, va donar a conèixer ahir algunes de les dades d'aquesta primera fase. Concretament, des del maig del 2016 i fins al desembre de l'any passat, van realitzar-se un total de 232 colonoscòpies a persones que no van donar negatiu en la prova realitzada a través del kit que es pot recollir a les farmàcies. D'aquestes 232 colonoscòpies, a 55 persones els va donar negatiu, 41 es consideren amb un baix risc de desenvolupar un càncer, 51 amb un risc intermedi i 55 amb un alt risc. En canvi, a 9 persones se'ls va detectar la patologia i se'ls ha pogut tractar quirúrgicament. Als 20 restants, se'ls ha diagnosticat algun altre tipus de patologia que a priori no ha de desencadenar un càncer.

Menys de la meitat de proves



La infermera responsable del programa a la comarca va recordar, ahir, en una xerrada organitzada a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, la importància de participar al programa per poder detectar la malaltia, en el cas d'haver-la desenvolupat, en un estadi inicial per tal que el tractament sigui menys invasiu, amb l'objectiu de garantir una millor qualitat de vida del pacient. En aquest sentit, va destacar que, a hores d'ara, el percentatge de la població diana inclosa en aquest pla que accedeix a participar-hi no arriba al 50% arreu de Catalunya. Al Berguedà, les xifres segueixen la mateixa línia i de les 10.000 persones que estan cridades a formar-ne part en la primera ronda hi han participat menys de la meitat, tot i que encara s'han d'acabar de tancar les dades recollides des de principi d'any.