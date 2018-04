Berga obrirà el local de joves però insistirà perquè la Generalitat acabi bé l'equipament

L'Ajuntament de Berga obrirà l'esperat local de joves, situat al carrer Mossèn Espelt número 13. Ho farà, de moment, per a acollir-hi una exposició i alguna activitat. Serà cap a la tardor, però, quan s'inaugurarà l'equipament de manera oficial amb un projecte destinat als joves que cobreixi les seves necessitats i interessos.

D'aquesta manera ho ha explicat a Regió7 la regidora de Joventut, Mònica Garcia, que ha matisat que, tot i que aquest mandat s'ha actuat a l'espai per acabar-lo d'equipar, continuaran reclamant a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, propietària de tot l'immoble, que es faci càrrec de les actuacions necessàries per solucionar, definitivament, el problema de les clavegueres, que no desguassen bé. Tal com va explicar aquest diari, els problemes amb el clavegueram han mantingut l'equipament tancat fins a l'actualitat.

El projecte es va concebre en el mandat 2007-2011 per donar resposta al Pla Jove de Berga. L'equipament no es va acabar el mandat següent per l'endarreriment de les obres i també pels problemes amb el clavegueram. L'actual govern de la CUP, tot i que ha insistit en els darrers mesos a poder resoldre el problema reclamant l'actuació de la Generalitat, propietària de tot el bloc de pisos, ha decidit posar en marxa l'equipament. «Nosaltres continuarem demanant que es pugui solucionar el problema de manera definitiva a la propietat, però mentrestant, no volem tenir tancat més temps aquest local que ens fa falta», ha dit Garcia. És per això que el govern de la CUP s'ha compromès, segons ha assegurat la regidora de l'àrea de Joventut, a fer un manteniment i una neteja més sovintejada del clavegueram per evitar inundacions o altres situacions, «però que es pugui fer servir l'espai d'una vegada».

Nova obertura a la tardor



Tot i que la setmana vinent es preveu que el local aculli una exposició i que possiblement s'hi pugui fer alguna altra activitat, l'equipament juvenil obrirà portes «cap a la tardor», amb un pla d'activitats «que respongui a les demandes dels joves de la ciutat i que puguin fer-se'l seu», ha concretat Garcia.

El local ocupa una planta de semisoterrani de 370 metres quadrats, als baixos del bloc de pisos de promoció pública del carrer Mossèn Espelt. En aquest espai antany hi havia hagut un cementiri i, posteriorment, el magatzem de les brigades. El cost de les obres anunciat l'any 2011 era de 165.725 euros, tot i que en els darrers anys s'hi han fet algunes actuacions per intentar resoldre els entrebancs sorgits.