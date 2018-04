Berga reestructura les línies del bus urbà a partir de dilluns

L'Ajuntament de Berga introduirà canvis en les línies i els trajectes del bus urbà a partir del 9 d'abril. Es tracta d'una sèrie de mesures que han estat treballades "conjuntament entre les entitats veïnals i el consistori per adaptar el servei de transport urbà a les demandes dels usuaris.", segons el comunicat emès pel consistori aquest divendres.

El consistori berguedà va impulsar una reforma del bus urbà just fa un any, el març del 2017, ampliant el servei d'1 a 4 línies, que incloïen 50 parades i 26 trajectes. Després d'un període de prova d'un any de la posada en funcionament de les noves línies, el consistori "ha pres la determinació de modificar i eliminar algunes de les línies, tenint en compte la valoració realitzada per l'ens local, les associacions de veïns i els usuaris del servei de transport públic a la ciutat." En aquest sentit, una de les novetats més destacades serà el pas de 4 a 3 línies. Concretament, es mantindran les línies Ciutat (Vermella) i Avià (Blava), però se suprimiran les línies Cal Rosal (Groga) i Castell (Verda). Tot i això, es crearà una línia anomenada Casampons (Verda) que arribarà fins a les urbanitzacions d'Els Pedregals i la Serra de Casampons.

El nous recorreguts del Bus Berga entraran en funcionament el proper dilluns, 9 d'abril. L'horari del servei de bus urbà serà de dilluns a divendres feiners, de 2/4 de 8 del matí a 2/4 de 9 de la tarda i els dissabtes, de 9 del matí a 1 del migdia. Els dies festius no hi haurà servei de transport públic urbà.

Pel que fa al preu dels tiquets, es mantindrà inalterable. El preu del bitllet senzill costa d'1€ i l'abonament de 10 viatges val 5€. D'altra banda, el trajecte fins Avià té un cost d'1,70€, mentre que l'abonament per realitzar aquesta ruta costa 9,5€.

Per a més informació sobre el servei de bus urbà podeu accedir al web www.busberga.ajberga.cat. També podeu fer arribar les vostres opinions i suggeriments sobre el Bus Berga mitjançant l'adreça de correu electrònic busberga@ajberga.cat

Consulta les modificacions de les línies

Línia 1 – Ciutat (Vermella)

Aquesta és la línia principal que recorre el centre urbà de la ciutat i estarà formada per 30 parades, 21 de fixes i 9 que donaran servei a diverses zones del municipi durant determinades hores del dia. En aquest cas, la línia incorporarà una parada estable a Sant Bartomeu i també hi haurà tres noves parades a la zona del Polígon de La Valldan (Polígon A – Fullaracs – Polígon B), on el bus hi pararà quatre cops al dia, dos al matí, un al migdia i un a la tarda.

D'altra banda, la Línia Vermella també tindrà parada a la Residència Nostra Senyora de Queralt (Germanetes). En aquest cas, però, la parada es va reincorporar al recorregut el passat mes de juliol a demanda dels usuaris del centre residencial de la tercera edat i, per això, el consistori mantindrà les dues parades diàries que es van recuperar a l'estiu.

La Línia Ciutat mantindrà els trajectes que es realitzen durant l'horari d'entrada i sortida dels centres escolars (Casino – Escola Vedruna – Escola Sant Joan) per a què l'alumnat pugui fer-ne ús. Per últim, en aquesta ruta escolar també s'inclourà una parada al carrer de Ramon Vinyes, a la zona dels Pedregals.

Parades: Plaça de la Creu – Residència A – Bruc A – La Valldan A – Sant Bartomeu – Polígon A – Fullaracs – Polígon B – La Valldan B – Bruc B – Residència B – Comte Oliba – Font del Ros – Zona Esportiva – Rasa dels Molins A – Hotel d'Entitats A – Santa Eulàlia A – Plaça Gernika – Bombers – Germanetes – Ambulatori A – Hospital A – Tanatori A - Plaça Viladomat A – Mercat Municipal A – Casino A – Escola Vedruna – Escola Sant Joan – Ramon Vinyes – Plaça de la Creu

Línia 2 – Avià (Blava)

Aquesta línia es mantindrà pràcticament inalterada, ja que, el recorregut del bus estarà format per les parades fixes de la línia principal que recorre el centre de Berga i també conservarà les 3 parades habituals que feia a la població veïna d'Avià. L'únic canvi que registrarà aquesta línia serà la substitució de la parada Polígon La Valldan per la nova parada anomenada Sant Bartomeu.

Parades: Plaça de la Creu – Residència A – Bruc A – La Valldan A – Sant Bartomeu – Avià/Carretera – Avià/Ateneu – Avià/Barri de la Creu - La Valldan B – Bruc B – Residència B – Comte Oliba – Font del Ros – Zona Esportiva – Rasa dels Molins A – Hotel d'Entitats A – Santa Eulàlia A – Plaça Gernika – Bombers – Ambulatori A – Hospital A – Tanatori A - Plaça Viladomat A – Mercat Municipal A – Plaça de la Creu.

Línia 3 – Casampons (Verda)

Aquesta línia de nova creació comptarà amb 24 parades. Es tracta d'una línia que inclourà algunes de les aturades habituals de la línia principal i d'altres que formaven part de l'antiga línia Castell (Verda). A més, també s'han establert noves parades que faran que el servei de bus urbà arribi fins a la Serra de Casampons i també es reforçarà el servei que es realitzava a la zona d'Els Pedregals. En aquest cas, les noves parades estaran situades als carrers Rasa del Canyet, Ramon Vinyes, Sagàs, Mas Ribera i Escola de Santa Eulàlia.

Parades: Plaça de la Creu – Rasa del Canyet – Mossèn Armengou – Estaselles – Escola Vedruna – Escola Sant Joan – Ramon Vinyes – Casino B – Mercat Municipal B – Plaça Viladomat B – Tanatori B – Hospital B – Ambulatori B – Pere II – Plaça Gernika – Sagàs – Mas Ribera – Escola Santa Eulàlia – Plaça Gernika – Santa Eulàlia B – Hotel d'Entitats B – Rasa dels Molins B – El Poste - Plaça de la Creu.