L'obra de Josep Deseuras surt del calaix

Berga saldarà un deute pendent amb Josep Deseuras, un dels fotògrafs locals més rellevants que, a través del seu objectiu, va deixar constància del dia a dia dels berguedans i dels moments històrics més destacats de la segona meitat del segle XX. Coincidint amb l'any del centenari del naixement del fotògraf i a les portes de Sant Jordi, sortirà a la llum el llibre que recull part de la seva obra: La vida en gris. Fotografies de Berga (1953-1994). Les imatges de Deseuras surten, per fi, dels calaixos de l'Arxiu Comarcal del Berguedà per entrar a les llars dels berguedans.

Es tracta d'un projecte gestat per Aquí Berguedà conjuntament amb l'Arxiu Comarcal del Berguedà, l'Ajuntament de Berga i amb el suport de la família. Per commemorar el centenari del naixement de Deseuras, Arxiu i Ajuntament tenien entre mans la realització d'una exposició acompanyada d'un catàleg. El projecte va fer un gir radical i el petit catàleg amb una trentena de fotografies per complementar l'exposició s'ha convertit en un llibre de 179 imatges i 196 pàgines; i en lloc de publicar-se a la tardor, està a punt de sortir del forn.

El periodista berguedà Marc Canturri assegura que ha estat una tasca «complexa». Juntament amb el periodista Xavi Rosiñol han estat els encarregats de fer la tria final de les fotografies que es publicaran, a partir d'una preselecció de l'Arxiu Comarcal del Berguedà del seu fons de 152.000 imatges, i també de redactar els petits textos que acompanyen les fotografies. «No són textos feixucs ni llargs, sinó que hem intentat aportar informació útil que vagi una mica més enllà de dir el que es veu a cada fotografia», ha concretat Canturri. Tot i haver fet servir diverses fonts, una de les eines més utilitzades per a la documentació de les imatges ha estat la Crònica menuda de la ciutat de Berga, de mossèn Armengou.

El llibre, que arrenca amb un pròleg de Xavier Pedrals, director de l'Arxiu, recull imatges gairebé totes en blanc i negre, en ordre cronològic, del dia a dia de la societat berguedana, d'actes i festes, així com també de paisatges i d'esdeveniments destacats que es van viure a la ciutat. També algunes imatges de particulars, que ocupen una bona part del fons Deseuras. «En general, són fotografies amb persones i cares, que desprenen emocions», ha destacat Canturri, que ha volgut agrair a tots els que han col·laborat a tirar endavant el projecte.

Per la seva banda, Xavier Pedrals considera que «el llibre servirà perquè els berguedans puguin prendre consciència de la importànica de la crònica fotogràfica de Deseuras i, a la vegada, per reivindicar els fotògrafs locals, que habitualment es tenen en poca consideració a la capital».

La presentació del llibre tindrà lloc el diumenge 15 d'abril, a partir de les 7 del vespre, al Pavelló de Suècia. Serà llavors quan se'n podran comprar els primers exemplars. Com no podia ser de cap altra manera, les fotografies seran les protagonistes de la presentació. Persones relacionades amb algunes de les imatges o que puguin aportar-ne alguna informació parlaran breument de diverses instantànies de Deseuras. El llibre també es vendrà per Sant Jordi en una parada al carrer Major.