El PDeCAT exigeix a la CUP de Berga que desencalli el projecte del parc de la natura

El Partit Demòcrata de Catalu-nya (PDeCAT) exigeix a l'equip de govern de la CUP de Berga que compleixi l'acord que va prendre la Comissió de projectes estratègics per tirar endavant el projecte del parc de la natura. Aquesta comissió va ser impulsada a principi de mandat per tres dels partits de l'oposició amb la voluntat de consensuar projectes clau per al desenvolupament econòmic de la ciutat.

En el darrer ple de dijous, el grup del PDeCAT va demanar al govern municipal que es desencalli l'acord pres fa mesos a la comissió per fer avançar el projecte del parc de la natura. El regidor del grup Antoni Biarnés va advertir que «si no s'avança en aquest tema, haurem de demanar la reprovació i la dimissió del responsable d'executar-lo», en aquest cas, del regidor de la CUP Oriol Camps, que és el membre del govern que forma part d'aquesta comissió.

Els partits de l'oposició, a través d'aquest grup de treball, van acordar demanar un estudi de viabilitat per desenvolupar el projecte del parc de la natura, que s'arrossega des de fa anys. Segons ha pogut saber aquest diari, a nivell legal no era possible encarregar un estudi directament a una empresa, ja que s'ha de fer a través d'un concurs. Davant de l'informe jurídic negatiu a la proposta de la comissió, el govern de la CUP no ha proposat cap alternativa per a la realització de l'estudi de viabilitat i l'oposició no ho ha vist amb bons ulls. «Al final haurem de pensar que no només no hi ha interès per fer-lo, sinó més aviat interès per bloquejar-lo o que no hi ha competència per tirar-lo endavant». L'alcaldessa Montserrat Venturós va recordar, dirigint-se a tota l'oposició, que ja se'ls havia informat que la contractació d'una empresa per a la realització de l'estudi no era efectiva i es va comprometre a demanar un informe jurídic «per saber exactament com s'ha de tirar endavant l'acord que vostès van aprovar en aquesta comissió». De fet, aquesta és la demanda del PDeCAT i de la resta de grups representats en el grup de treball. «No ens interessa el com, ens interessa que es faci», va reblar Biarnés. «El nostre grup no farà més el paperina anant a comissions on no s'aclareix res», va afegir.



Dies festius del 2019

La sessió ordinària d'abril, amb només dos punts a l'ordre del dia, va allargar-se dues hores i mitja per l'exhaustivitat de l'oposició durant la part de control, amb nombroses preguntes i precs a l'equip de govern. Un dels punts de l'ordre del dia va ser el de l'aprovació de les festes locals per al 2019, que seran el 25 d'abril, dia de Sant Marc, i el 20 de juny, el dijous de Corpus.