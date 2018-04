Un Sant Jordi sense cues amb els autors

Puig-reig va viure ahir un Sant Jordi avançat. Un Sant Jordi, però, sense empentes, cues ni signatures llampec per part dels autors. La segona edició de la Festa del llibre i la novel·la històrica comença a dibuixar un esdeveniment que està cridat a fer-se un nom en l'àmbit cultural nacional.

Com va remarcar l'escriptor maresmenc i creador de la cita juntament amb l'Ajuntament de Puig-reig, Jordi Matilló, aquesta és «la veritable festa del llibre» perquè els autors tenen temps per explicar les seves obres i, sobretot, parlar tranquil·lament amb els lectors.

La vintena llarga d'autors de llibres i novel·les històriques són els autèntics protagonistes de la festa. Primer, a l'auditori de la plaça explicant les seves fabulacions i recerques històriques i, després, al recinte firal, on contacten amb un estand propi amb els lectors. El resultat és un tastet de Sant Jordi passat pel sedàs de la passió amb què els escriptors viuen la seva professió. Si Sant Jordi és un mercat desenfrenat, la Festa del llibre de Puig-reig és una àgora amb la història com a fil conductor.

Després d'una primera edició reeixida, els resultats comencen a notar-se a la població berguedana. A les dues llibreries locals, la Vella i la Montserrat, han notat un augment de la demanda de llibres així com més coneixement dels autors que hi van ser presents, segons han explicat les seves responsables. Igualment, a la biblioteca local Guillem de Berguedà, després de l'edició de l'any passat, els usuaris també han anat demanant més les obres directament per autors coneguts a la festa.

En la presentació d'aquesta segona edició, Matilló va augurar un bon futur a la iniciativa perquè actualment «el llibre històric és el gènere més venut, per sobre dels gèneres negre i romàntic. A més, Puig-reig és el marc idoni per a aquesta festa, pel seu passat i patrimoni històric i templer». L'escriptor i organitzador de l'esdeveniment és el que coordina la presència dels autors, va emfatitzar que «a la gent a qui ens agrada llegir, el dia del llibre són tots els dies de l'any, i malauradament en els últims temps ens decep, perquè, com bolets, surten polítics, mediàtics i cuiners. Ara tothom treu llibres, i jo crec en els autors que ho són tots els dies de l'any, per tant, per a mi avui és la Festa del llibre i Sant Jordi la fira comercial del llibre».

La Festa del llibre i la novel·la històrica va unir en un mateix recinte autors consagrats amb més d'un centenar de títols, com Jesús Àvila, amb altres amb menys recorregut o d'àmbit local com Ramon Soler. Tots hi van aportar la seva particularitat, perquè un dels objectius de l'organització és portar a Puig-reig un ventall eclèctic d'autors, amb noms veterans, novells, locals o d'arreu però sempre amb el denominador comú de la història com a base d'escriptura.

L'Ajuntament considera que l'assistència de públic ha estat un èxit, a pesar de la pluja intermitent de la tarda, tot i que és conscient que cal tenir paciència i donar temps a la festa perquè es consolidi. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Jesús Subirats, va argumentar que com a mínim mantindran la iniciativa tres anys, tenint en compte que l'any que ve hi ha eleccions municipals.

Pel que fa a l'essència de la jornada, el regidor ha redoblat l'aposta pel format vista l'aprovació unànime dels autors participants. Alguns dels que ahir van ser a Puig-reig van lloar l'ambient distès al voltant de l'escriptura i la història que s'hi va crear. Tots els autors, després de passar per l'auditori situat a la plaça Mestre Badia sota la conducció de Sebastià d'Arbó, van poder atendre els seus lectors, un fet que ben poques vegades poden fer i per Sant Jordi es fa molt de pressa.

El regidor va valorar especialment bé l'organització d'activitats infantils, com ara el contacontes, per tal que la festa es consolidi com a un acte familiar. Igualment, la biblioteca local ha considerat un èxit el concurs de narracions, en què hi ha hagut una trentena de participants d'arreu del país.