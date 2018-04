Gironella tindrà zona d'aparcament preferent per a veïns al nucli històric

Gironella estrenarà en les properes setmanes una zona d'aparcament preferent per als veïns del nucli històric. La mesura entrarà en funcionament juntament amb la transformació dels estacionaments d'aquesta part de la vila en aparcaments de control horari limitat de zona vermella, és a dir, gratuït, seguint el mateix model que ja funciona actualment a l'avinguda Catalunya.

L'actuació pretén complir el pla de mobilitat del municipi, tal com ha explicat a Regió7 l'alcalde de Gironella, David Font, amb l'objectiu de garantir la rotació de vehicles al barri vell però sense perjudicar els residents de la zona. La sessió plenària d'ahir havia d'aprovar el nou reglament per regular l'aparcament de vehicles a la via pública amb control horari limitat, amb la voluntat que entri en funcionament un cop hagi passat el temps d'exposició pública i s'aprovi de manera definitiva.

Un cop comenci a aplicar-se el nou sistema d'estacionament, els conductors que vulguin aparcar a la plaça de la Vila, la plaça de l'Església, el carrer de la Fe i el carrer Mossèn Bover podran fer-ho durant una hora i trenta minuts fent servir el rellotge de control horari. Els residents d'aquests carrers, així com també dels carrers que formen el nucli històric en els quals no hi ha aparcaments, podran obtenir una targeta que els identificarà com a veïns i tindran la possibilitat d'aparcar-hi sense limitació i sense haver d'utilitzar el rellotge de control horari.

Tal com ha explicat Font, per obtenir aquesta targeta caldrà estar empadronat als carrers als quals afecta la nova ordenança, així com també tenir un vehicle censat a Gironella i estar al corrent del pagament dels impostos municipals.

El distintiu de resident es podrà recollir a les oficines de l'ajuntament i únicament servirà per a un sol vehicle, ja que hi constarà la matrícula del cotxe pel qual s'hagi sol·licitat.

Segons ha detallat Font, s'han comptabilitzat que hi ha 136 cotxes de conductors registrats al nucli històric que podran fer ús d'aquesta targeta de residents. La resta d'usuaris, hauran d'utilitzar el rellotge de control horari que ja fan servir per estacionar a l'Avinguda de Catalunya.

Les línies del terra que delimiten els aparcaments del nucli històric ja estan pintades de vermell, perquè els conductors puguin identificar el nou sistema d'estacionament, però no entraran en funcionament fins que el reglament s'hagi aprovat de manera definitiva després del període d'exposició, que es preveu que sigui cap a finals de maig. Serà llavors quan s'instal·laran també senyals informatius verticals que explicaran el funcionament del nou model d'aparcaments. Està previst que els estacionaments de control horari limitat de zona vermella al nucli històric funcionin els dies laborables en horari comercial, mentre que els diumenges i festius es podrà aparcar sense limitació.

Font ha explicat que es tracta d'una mesura que pretén facilitar la rotació de vehicles en una zona de la vila on, en els darrers anys, s'ha detectat un creixement important del trànsit. «Els gironellencs podran aparcar-hi igualment si han de venir a fer gestions a dalt al poble, amb l'única diferència que podran aparcar-hi només durant una hora i mitja», ha destacat, i a la vegada, «la mesura tampoc afectarà els residents, que podran aparcar-hi les 24 hores del dia».