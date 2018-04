L'ajuntament de Berga es lleva sense els llaços grocs, l'estelada i la pancarta a favor dels presos

L'edifici de l'ajuntament de Berga s'ha llevat aquest dimarts al matí sense els llaços grocs que penjaven de les columnes, la pancarta reclamanat "llibertat presos polítics", ni l'estelada. Segons ha denunciat la mateixa alcaldessa, Montse Venturós, a través del seu compte de Twitter ha estat "l'espanyolisme" qui ha retirat aquests elements. Venturós completa el tuit assenyalant que "no recorden que som un poble determinat, que no defallirem, no acatarem, no callarem, no obviarem. Hi serem. Dempeus, amb dignitat i el cap ben alt. Fins la victòria!".





L´espanyolisme a Berga, avui, retirant estelada balcó ajuntament, pancartes i demés. No recorden que som un poble determinat, que no defallirem, no acatarem, no callarem, no obviarem. Hi serem. Dempeus, amb dignitat i el cap ben alt. Fins la victòria! pic.twitter.com/BqFintTYeq — Montse Venturós (@venturosm) 10 de abril de 2018