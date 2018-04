Tornen a penjar l'estelada i els llaços al balcó de l'Ajuntament de Berga

L´estelada, els llaços grocs i la pancarta per reclamar la llibertat dels presos polítics ja tornen a presidir el balcó de l´Ajuntament de Berga. Aquesta tarda s'han tornat a penjar els elements que aquesta matinada han estat arrencats de l'edifici consistorial.

Regidors dels grups de la CUP, el PDeCAT i ERC i representants de l'ANC i Òmnium han tornat a col·locar els símbols independentistes aprofitant l'acte que cada tarda se celebra, a les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Pere per reclamar la llibertat dels presos polítics.

Els representants polítics han respòs a l´atac recol·locant els símbols independentistes refermant l´acord polític pres el 2012 amb l´aprovació de la moció que preveu mantenir l´estelada al balcó consistorial fins a assolir la idependència. Cal recordar que Venturós té una causa oberta amb la justícia per no haver retirat l'estelada abans de les eleccions del 27 de setembre i del 20 de desembre del 2015, tal i com li ordenava la Junta Electoral Central.

Venturós ja ha avançat que properament està previst estudiar, conjuntament amb la resta de regidors de govern i dels grups a l'oposició a favor de la causa, la possibilitat de prendre mesures legals, així com també de parlar d'accions per evitar que es repeteixin aquests actes vandàlics.