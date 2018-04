Busquen informadors turístics per fer feines temporals al Berguedà

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà va obrir, ahir, la convocatòria d'una borsa de treball d'informadors turístics per a contractacions temporals.

La convocatòria va dirigida a persones interessades en contractacions temporals, per treballar principalment en caps de setmana i festius a l'oficina de turisme comarcal i també en fires i esdeveniments turístics per poder atendre les necessitats en funció dels atorgaments de les convocatòries, subvencions o per possibles substitucions per a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Les instàncies de les persones interessades a entrar a formar part d'aquesta borsa de treball han de presentar les instàncies al centre de formació de l'Agència, al carrer Lluís Millet, 33, baixos, de Berga, fins al proper 19 d'abril. Les persones que formin part d'aquesta borsa hauran d'estar preparades per atendre el públic, informar dels recursos turístics i assessorar sobre la diversitat d'activitats turístiques i culturals existents al Berguedà i Preparar i actualitzar periòdicament la informació turística que es lliura i s'ofereix als visitants. La informació completa de les bases es pot consultar a la pàgina web de l'Agència www.adbergueda.cat.