Castell de l'Areny habilita un accés alternatiu al poble

L'Ajuntament de Castell de l'Areny ha habilitat un camí d'accés alternatiu al municipi després que dimecres, a causa de les fortes pluges, cedís una part del pont que travessa la riera de Vilada, l'única via asfaltada que permet l'accés al municipi.

L'alcalde de Castell de l'Areny, Pere Raja, va assegurar ahir a Regió7 que dimecres, un cop es va tenir coneixement de l'esllavissada d'una part de l'interior d'aquest pont, van tallar el camí d'accés al nucli i es van iniciar els treballs per habilitar una entrada alternativa de manera provisional, que ahir va quedar totalment oberta. Tal com va explicar Raja, es tracta de l'antiga carretera d'accés a Castell de l'Areny, que no està asfaltada, però que «permet que hi circulin tot tipus de vehicles».

L'alcalde detallava que per poder-la utilitzar s'hi han hagut de fer «treballs d'urgència», ja que hi havia alguns problemes que hi dificultaven la circulació. «Ho hem decidit així perquè pensem que trigarem uns dies abans no es pugui tornar a fer servir l'accés principal», va afegir.

Raja ja ha tingut converses amb els responsables del Consell Comarcal del Berguedà i de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de reclamar una solució per a la reparació d'aquest camí d'accés al nucli, que continua sent de titularitat municipal. Segons l'alcalde, «en els propers dies esperem la visita de tècnics de la Diputació perquè estudiïn els danys i plantegin una actuació». En aquest sentit, Raja espera que l'administració provincial també es faci càrrec del cost d'aquestes obres, ja que ha recordat que «els ajuntaments petits com el nostre ja tenim prou complicacions en el dia a dia, per haver-nos de fer càrrec de problemes sobrevinguts com aquests».

De fet, ja és una reclamació històrica de l'Ajuntament de Castell de l'Areny que el camí d'accés al municipi passi a ser de titularitat d'una administració supramunicipal. Tal com recorda Raja, «fa temps que demanem el traspàs perquè som dels pocs municipis que continuem fent-nos càrrec de la xarxa viària i ens suposa un problema quan hi ha incidents com el que estem patint ara».

El president del Consell Comarcal, David Font, avançava ahir que hi ha el compromís de la Diputació de Barcelona perquè aquest vial passi a ser de titularitat d'aquesta administració, tal com ho és bona part de la xarxa viària berguedana, tot i que encara no s'han concretat els terminis.