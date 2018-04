Malestar a ERC de Berga per la «inacció» de la policia quan un grup va retirar símbols independentistes dels carrers

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Berga demana explicacions a l´equip de govern de la CUP davant la inacció de la Policia Local i dels Mossos d´Esquadra quan un grup de persones retirava els símbols independentistes i els llaços grocs dels carrers. En un vídeo emès per un canal televisiu i difós per les xarxes socials es pot veure, mentre actuava aquest grup, com patrullava un vehicle dels Mossos d´Esquadra al passeig de la Indústria i, a banda, com surt un agent municipal de les dependències de la Policia Local, sense que fes res.

Els tres regidors republicans de l´Ajuntament han presentat al consistori unes preguntes per escrit aquest divendres dirigides a l´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i al regidor de Governació -i responsable de la Policia Local-, Francesc Ribera. Els fets van tenir lloc la nit i matinada del 9 al 10 d´abril, quan un grup autoanomenat GDR (Grups de Defensa i Resistència) van arrancar símbols independentistes del Balcó de l´Ajuntament, entre altres indrets de la ciutat.

Per aquest motiu, ERC vol un informe sobre el registre d´actuacions de la Policia Local dutes a terme durant la nit que el grup va actuar a Berga i la justificació de motius pel qual la Policia Local no va identificar el grup de persones. El grup municipal dels republicans també demana a l´Ajuntament que sol·liciti informació per part de l´Ajuntament de Berga als Mossos d´Esquadra de les actuacions dutes a terme aquella nit i, a banda, preguen al govern local si tenen la intenció de presentar accions legals a aplicar l´Ordenança de convivència i via pública a Berga.