Berga no troba qui vulgui l'«honor» de ser administrador de la Patum

D'aquí a menys d'un mes, el 13 de maig, el tabal tornarà a anunciar un any més que hi haurà Patum. Si no hi ha cap daltabaix, el diumenge de l'Ascensió s'aprovarà en ple municipal extraordinari que Berga celebrarà el seu Corpus particular. És en aquesta mateixa sessió plenària on s'han de donar a conèixer els noms de les quatre parelles d'administradors que presidiran la festa junt amb les autoritats municipals. De moment, però, poques setmanes abans de l'anunci d'aquests representants dels antics barris de la ciutat, només hi ha dues de les quatre parelles inscrites. Els responsables del consistori berguedà fan una crida a la ciutadania per evitar que es perdi la tradició.

La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha assegurat a Regió7 que encara hi ha temps perquè les parelles interessades a fer d'administradors s'apuntin i puguin formar part de la festa d'enguany, tot i que el compte enrere ja ha començat. El 30 d'abril finalitza el termini d'inscripcions i, de moment, només hi ha dues parelles apuntades. «Ens ha costat més que altres anys», relata Garcia, ja que fins dimecres de la setmana passada no hi havia hagut ni cap parella interessada ni que s'hi hagués apuntat, i va ser entre dijous i divendres quan dues parelles van presentar la instància. Una, de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i l'altra, de manera telemàtica.

Garcia desconeix quins són els motius pels quals enguany estigui costant més que de costum trobar les quatre parelles. Tradicionalment els administradors són parelles que s'han casat en el darrer any (des de la passada Patum fins a l'actual). «És cert que cada vegada hi ha menys casaments, però el fet de no estar casats no impedeix poder ser administrador», ha recordat la regidora, ja que amb les noves bases s'accepten parelles de fet, «l'únic que no sumaran punts en aquest apartat», ha destacat. A més a més, també poden presentar-s'hi parelles que s'hagin casat amb anterioritat al darrer cicle de Patum.

Un altre dels motius que poden frenar l'interès per formar part de la tradició és el cost econòmic que suposa el càrrec. Tot i que Garcia ha recordat que per part del consistori el cost de participar-hi és zero, cal tenir en compte d'altres elements com el vestuari, la per-ruqueria o els piscolabis que es reparteix durant la passada de dissabte i l'esmorzar de la comparseria de la Patum Infantil.

La figura dels administradors data del segle XVII i, antigament, eren els encarregats de pagar una part de la celebració del Corpus berguedà. La festa durava vuit dies i les despeses es distribuïen entre la parròquia, el rector, els preveres, l'Ajuntament i els ciutadans, que estaven distribuïts en quatre barris: el Raval, Sant Pere, Capdamunt de la Vila i centre. Els representants d'aquests barris eren els administradors, que havien de fer un acapte per recollir diners per pagar la festa. Si no se n'aconseguien prou, eren ells els que havien de posar la part que faltés.

La tradició ha evolucionat, i ja fa anys que la funció de recaptar i pagar ja no recau en els administradors, però sí que mantenen la figura de representació del poble.

El que també ha evolucionat amb els anys és la taula de barems de punts en el procés de selecció dels administradors, l'última revisió es va fer l'any passat així com també el protocol, que tot i que continua sent rigorós, s'ha adaptat mínimament als nous temps. El que pràcticament s'ha mantingut sense canvis els dar-rers anys són les obligacions dels administradors, que tenen una funció de representació a tots els actes oficials del Corpus berguedà juntament amb els representants institucionals.

La regidora Garcia no descarta que en un futur proper s'hagin de fer canvis en les bases per poder mantenir aquesta tradició, tot i que actualment ja és força permissiva, ja que, fins i tot, poden ser administradors persones que no hagin nascut a Berga, que visquin a fora i també que no estiguin vinculades a la festa ni a les entitats berguedanes. «El que es fa habitualment és comptabilitzar els punts que sumen totes les parelles que s'hi presenten segons els barems, i s'acaben escollint les quatre candidates», recorda Garcia. Enguany, però, sembla que no hi haurà aquest procés i que el repte serà arribar a les quatre parelles en els propers quinze dies.