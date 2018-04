El Berguedà amplia els serveis per a l'atenció de les persones nouvingudes

El Consell Comarcal del Berguedà ha ampliat, des d'aquest mes d'abril, els serveis d'atenció a les persones nouvingudes. Gràcies a un sistema de cofinançament entre els ajuntaments dels 31 municipis del Berguedà i l'ens comarcal, s'han recuperat alguns serveis que s'havien deixat de prestar per al col·lectiu de persones estrangeres, i d'altres s'han pogut augmentar per tal de cobrir la demanda creixent en els darrers mesos.

El conseller de l'àrea d'Atenció a les Persones, Josep Lara, juntament amb la tècnica de l'àrea de migracions, Marta Subirana, van presentar ahir aquesta nova carta de serveis. Una de les principals novetats és la recuperació de la traducció i la interpretació que ha de servir per facilitar la comunicació amb les persones que desconeixen les llengües oficials del país. Tal com van detallar ahir dues de les traductores que participen en el servei, Ewa Joanna i Maryam Badaoui, es tracta de fer d'interlocutor entre aquestes persones i professionals de diversos serveis públics de la comarca i facilitar així les dificultats que puguin sorgir per l'idioma.

Aquest programa és gratuït i està a disposició dels 31 municipis de la comarca. «Ja sigui per facilitar la comunicació amb treballadors de serveis sanitaris, d'atenció social, escoles o bé d'altres entitats i institucions que ho necessitin», va avançar Subirana. A hores d'ara s'ofereixen deu traductors i intèrprets que dominen una quinzena de llengües estrangeres, des de l'anglès o el francès passant per l'àrab clàssic, el georgià, el polonès, o el romanès; a més a més no es descarta que se n'hi puguin afegir d'altres. «Els municipis interessats han de fer una petició formal, i després d'una valoració es designarà o no el traductor, que, a la vegada, podrà anar mínimament preparat per a l'àmbit en què es requereixi el servei», va explicar Subirana.

A més a més, ahir també es va donar a conèixer l'ampliació del servei d'assessorament jurídic destinat a persones estrangeres. Tal com va recordar el conseller Lara, «en els darrers mesos s'havia detectat una alta demanda d'aquests serveis entre persones que són de fora de Catalunya». És per això, segons Lara, que per a ampliar-lo s'ha impulsat un sistema de cofinançament entre els ajuntaments berguedans i el Consell Comarcal.

Aquest servei permet ajudar les persones que ho requereixin a saber com fer els tràmits legals que cal fer per sol·licitar la nacionalitat, renovar la situació regular o altres processos administratius. Fins ara només s'oferia aquest servei dues vegades al mes, però amb l'aportació econòmica dels ajuntaments, que hi destinaran entre tots una partida de 12.000 euros, el servei s'oferirà setmanalment a les dependències del Consell Comarcal.

Finalment, aquest 2018 també s'ha pogut desplegar el Servei itinerant de primera acollida, que ofereix informació i assessorament a aquelles persones que s'empadronen de nou a la comarca. Tal com va explicar Maryam Badaoui, que a banda de participar al servei de traducció també és coordinadora d'un dels mòduls formatius d'aquest programa de primera acollida, l'objectiu és donar les eines a les persones nouvingudes per facilitar-los la integració a la ciutat d'acollida. «Expliquem les festes i la cultura, parlem de política i també de tots els temes que els puguin interessar per al seu dia a dia», va detallar Badaoui.

Una de les novetats amb l'ampliació dels programes de l'àrea de migracions del Consell Comarcal és que els tècnics dels ajuntaments berguedans podran sol·licitar aquests serveis per agilitzar el tràmit i evitar desplaçaments de les persones usuàries.