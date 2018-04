Zoido nomena Juli Gendrau codirector de l'Institut de Seguretat Pública

L'aplicació de l'article 155 ha portat el berguedà Juli Gendrau a codirigir de forma temporal l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha nomenat dos alts càrrecs de la Generalitat, un dels quals és l'exalcalde de Berga i actual director de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, per rellevar la que va ser directora de l'ISPC, Annabel Marcos, destituïda al principi d'abril per traslladar en el seu cotxe urnes de l'1-O.

Gendrau exercirà les funcions de la direcció de l'ISPC en l'àmbit de l'Escola de Bombers i Protecció Civil, de la Sotsdirecció d'Administració i Suport Acadèmic, i del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment. Al berguedà també li atribueix les «funcions corresponents a la direcció de l'Institut que són de caràcter transversal a les diferents àrees funcionals en les quals s'estructura».

Zoido també ha encarregat, «amb caràcter temporal» i per l'article 155 de la Constitució, que el director d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, exerceixi les funcions de direcció de l'ISPC al capdavant de l'Escola de Policia –l'acadèmia de Mossos d'Esquadra i policies locals– i en la Sotsdirecció de Formació Universitària, Investigació i Gestió del Coneixement, segons el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Interior va destituir l'antiga diputada de CDC en el Parlament Annabel Marcos el 3 d'abril, hores després que el ministeri sabés pels mitjans de comunicació que va traslladar en el seu cotxe urnes per als centres de votació de l'1-O.

En declaracions a Regió7, Gendrau explica que «simplement és una acumulació de funcions, de forma temporal, fins que hi hagi un govern que pugui nomenar un nou director de l'Insitut de Seguretat Pública».

De fet, Gendrau incideix que és una tasca que assumeix per la situació política que viu el país i que respon a una redistribució de tasques al departament de l'Interior. «Les funcions que Marcos feia s'han distribuït i, com que a dins de l'ISPC hi ha l'escola de Bombers, m'encarregaré de les funcions administratives de forma temporal, fins que hi hagi un nou executiu a Catalunya. Aquestes tasques recauen sobre mi perquè sóc el director de Bombers», explica.

Gendrau diu que aquestes funcions que assumeix a partir d'ara no han sortit publicades en el BOE –on consten tots els nomenaments de càrrecs públics–, només ha sortit al DOGC. A part, diu que el més important és que «la Generalitat estigui en funcionament» i que «la maquinària administrativa ha de continuar en marxa perquè no en resultin afectats els ciutadans».