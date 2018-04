Projectes de recerca científica en l'àmbit social criden l'atenció dels joves

S'imaginen una cuina robotitzada que faciliti la vida de les persones amb discapacitat? O que un robot s'utilitzi als processos de rehabilitació de pacients que han tingut fractures d'ossos? Saben que les noves tecnologies permeten fer arribar l'electricitat a un centre de salut mental a la zona de Nigèria, o que els drons són una eina per a la prevenció de riscos geològics?

Aquests i fins a una dotzena de projectes d'investigació són els que més de 800 estudiants d'arreu de Catalunya coneixeran entre ahir i avui durant la visita a la Fira del Coneixement de Berga, el certamen que per vuitè any consecutiu impulsa l'Exploratori de Recursos de la Natura, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Berga amb l'objectiu de promoure les vocacions científiques entre els joves i acostar la universitat a una comarca on manquen els estudis superiors com és el Berguedà.

Els directors de l'Exploratori, Dolors Grau i Josep Font, i tot l'equip que treballa per rebre els estudiants vinguts del Berguedà, el Bages, el Barcelonès i fins i tot de la província de Lleida, cuidaven ahir tots els detalls després de setmanes de preparació. Tot està coordinat a la perfecció perquè els joves dels centres inscrits puguin conèixer de prop tots els projectes que s'hi presenten. Grau se'n sent molt orgullosa per dos motius principals: perquè totes les línies d'investigació són de la Universitat Politècnica de Catalunya, i perquè enguany la demanda ha estat tan alta que han hagut d'encabir més d'un projecte en alguns dels estands perquè tots poguessin participar-hi.

Una de les particularitats que fa encara més interessant la mostra, a banda dels projectes que s'hi exposen –tots ells capdavanters en el camp de la ciència i la tecnologia i la majoria en fase de desenvolupament– és que els que n'expliquen els detalls són joves doctorands. «La sintonia que poden tenir dues persones d'una edat similar és molt diferent que si professors i investigadors presentessin els projectes», deia Grau.

Els joves s'acostaven als estands per parlar amb els també joves investigadors, que, amb un to informal, però cuidant tots els detalls, els posaven al dia de quin era l'objectiu de la seva investigació i els esforços que estan fent per arribar-hi. Els futurs científics també s'interessaven per les carreres que havien estudiat per arribar on són ara, i també quines eren les sortides professionals. «Nosaltres volem promoure la ciència entre els joves i fer-los veure a partir d'exemples reals la utilitat que té en el dia a dia i que, si els agrada, s'hi puguin dedicar en un futur proper», va assegurar Josep Font. En aquesta edició del certamen, la casualitat ha volgut que molts dels projectes que s'hi presenten tinguin un rerefons social. «Són línies d'investigació que, aplicades a la realitat, han de servir per a la millora del dia a dia de les persones», va afegir Grau.

La mostra va obrir portes ahir de manera oficial amb la conferència inaugural sobre la realitat virtual en el patrimoni cultural, a càrrec de la professora Marta Fairén i amb la presència del rector de la UPC Francesc Torres i l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós.

A banda dels 800 estudiants, avui dijous, de 4 a 6 de la tarda, la fira serà oberta al públic general per primera vegada.