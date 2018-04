Gironella acosta la seva història als infants a través d'un conte

En Roc, l'Eulàlia, l'Anna i el Martí són els quatre protagonistes de "Gironella, un viatge en el temps", el primer conte per a nens que explica la història del municipi. Els quatre personatges, amb el riu Llobregat com a fil conductor, fan un viatge en el temps per narrar als més menuts l'evolució de la Perla, des de la prehistòria fins a l'època de la revolució industrial explicant els canvis més significatius que ha patit la vila i els seus veïns.

És tracta d'una iniciativa que arriba a les portes de Sant Jordi, impulsada per l'Ajuntament de Gironella amb l'objectiu que els més menuts coneguin els elements més destacats de la història de la vila a través d'un conte. L'alcalde David Font i el regidor de Cultura, Lluís Vall han explicat que la idea va sorgir amb la voluntat de fer arribar al col·lectiu infantil el passat del poble. "La història ja s'explica als centres educatius amb llibres d'història; però una manera de visualitzar-la millor és quan es vincula en l'entorn més proper, en aquest cas a la nostra vila", ha dit Font. Valls ha afegit que "és un projecte petit però que suposa una bona aportació per als ciutadans".

Rosa Massaguer ha estat l'encarregada d'escriure una història de ficció basada en els fets reals que ha viscut Gironella al llarg dels anys amb l'assessorament de Pep Sànchez i Dolors Santandreu. "Amb aquest conte els infants poden veure com ha evolucionat el context històric i social, i d'altres aspectes com la manera de vestir", ha destacat. Per altra banda, la il·lustradora Bernadette Cuixart és l'autora dels dibuixos que acompanyen el relat.

L'Ajuntament de Gironella, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, n'ha fet una primera edició de 700 exemplars que poden trobar-se a les llibreries del municipi i també a la Patumaire Edicions de Berga al preu de 12 euros. Aquesta tarda, a 2/4 de 6, la biblioteca de GIronella acollirà un taller per presentar el conte entre els infants.