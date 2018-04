El Consell millora l'atenció al ciutadà amb nous tràmits als ajuntaments i per Internet

Evitar desplaçaments innecessaris de veïns de municipis d'arreu del Berguedà a Berga, la capital, i estalviar hores d'espera per fer gestions administratives. Aquests són els principals objectius de les millores que ahir van presentar els responsables del Consell Comarcal del Berguedà. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Berguedà, posada en marxa l'estiu passat, ha incorporat en les darreres setmanes novetats amb l'objectiu de millorar l'atenció dirigida als usuaris, oferint-los la possibilitat de realitzar bona part dels tràmits a través d'internet o també a través del personal d'atenció al ciutadà dels ajuntaments de la comarca.

La consellera d'Administració General, Montserrat Badia, explicava ahir que en els darrers mesos una de les principals línies de treball ha estat la d'adaptar l'administració per atendre els usuaris de manera telemàtica. «L'administració electrònica va agafant cada vegada més importància i d'aquí poc temps els ciutadans ja no podran fer cap tràmit si no és a través d'aquesta plataforma», va recordar. És per això, va afegir, que «volem ser un referent en aquest àmbit amb la voluntat de facilitar la feina dels usuaris». A través del web del Consell Comarcal del Berguedà, s'ha posat a l'abast dels ciutadans tota la cartera de tramitacions que poden fer de manera virtual, únicament disposant de connexió a internet i del certificat electrònic, indispensable per realitzar qualsevol gestió d'aquest tipus. La coordinadora de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, Pilar Baz, va explicar que «a hores d'ara hi ha un llistat d'algunes gestions que ja es poden fer de manera telemàtica, i s'anirà ampliant en els propers mesos».

Una de les principals novetats és la possibilitat de reservar cita a alguns serveis del Consell Comarcal. Tràmit que directament poden fer els responsables dels ajuntaments i, en alguns casos, fins i tot els ciutadans. Per exemple, un ciutadà ja pot demanar dia i hora de vista amb el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers.

Per a Badia, l'objectiu és que els ajuntaments serveixin de facilitadors de feina a l'hora d'atendre els usuaris, amb la intenció que puguin estalviar-se desplaçaments a la seu de l'ens comarcal i, conseqüentment, hores d'espera. Un dels exemples més clars és en la tramitació dels papers per obtenir la gratuïtat del túnel del Cadí. Tot i que les gestions es continuen coordinant des del Consell Comarcal, des de l'any passat la gestió ja es pot realitzar de manera telemàtica per internet i ara també a través dels ajuntaments. «A alguns municipis ja funciona: els ciutadans lliuren la documentació a la seva oficina municipal, des d'on ens la traspassen a nosaltres per validar-la i comprovar que tot sigui correcte», va explicar Baz.

Tots aquests canvis s'han dut a terme amb una renovació total de la web i amb l'estrena del servei d'atenció per WhatsApp, tal com va explicar l'informàtic de l'ens comarcal Marc Fité.