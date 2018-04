Les caramelles evidencien força a la trobada de Casserres

Fa 37 anys, de forma consecutiva, que a Casserres costa acomiadar-se de les caramelles. Amb la Pasqua més que superada –ja en fa 3 setmanes–, la vila celebra la Trobada de Caramelles. En aquesta edició, 18 colles vingudes d'arreu del país, amb uns 500 participants, han reafirmat la trobada com un referent.

Els cantaires van guarnir amb música una plaça de l'Ajuntament vestida amb pancartes a favor de la república i de la llibertat dels presos polítics. Resguardats del sol de justícia que imperava, especialment cap al migdia, la gent va gaudir d'una cantada lluïda que va durar 3 hores. Abans, es va fer l'esmorzar, amb les sardanes tocades per la cobla Principal de Berga, i la cercavila. Unes 2.000 persones s'hi van deixar caure durant al llarg del matí.

Caramelles, valsos, havaneres, ballets regionals i altres cançons populars van tornar a ser protagonistes. Grups diversos van trepitjar l'escenari de la plaça: corals infantils, de gent gran, de totes les edats, de només dones... I interpretaven una varietat de cançons, tant originals com adaptades, i tant clàssiques com més actuals.

La representació local la protagonitzaren la Coral Infantil Sant Bartomeu, la Coral Jove Sant Bartomeu, el Grup de Cascavells i Bastons Sant Bartomeu i l'organitzadora, la Coral Sant Bartomeu, acompanyades dels veïns del Grup de Caramelles de l'Espu-nyola i el de Sant Jordi de Cercs. La resta de corals venien de localitats d'arreu del país, representaven Terrassa, Artés, Sabadell, Súria, Vic, Sant Quirze del Vallès, Vinyols, Castellar del Vallès, Sant Climent de Llobregat i Fals.

«Tothom qui ve fa caramelles al seu poble», explica Enric Genescà, president del Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, «potser la xifra varia perquè un any van a un lloc i un altre any van a un altre». La xifra aconseguida de 18 colles no es recordava en les darreres edicions. La bona salut de les caramelles i la «tradició de sempre a Casserres», com diu el director de l'ens, fan que no s'hagi de patir pel relleu generacional, com ahir va quedar demostrat.