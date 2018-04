El PDeCAT de Berga demana la reprovació del regidor Francesc Ribera

El grup del PDeCAT-Convergència de Berga considera que el regidor de Governació, Francesc Ribera "desconeix" el sistema de seguretat del municipi i és per aquest motiu que durà al ple una moció al ple per reprovar-lo.

La queixa del PDeCAT deriva dels actes incívics que van tenir lloc la nit del diumenge 8 al dilluns 9 d'abril, quan un grup de persones de forma el poble van arrencar símbols independentistes d'espais públics i privats, acompanyats d'un equip de televisió. El partit va demanar informació sobre els fets a l'equip de govern de la CUP. La resposta, però, diuen en un comunicat, "posen en evidència que el sistema de seguretat municipal no funciona i també el desconeixement i el descontrol que el regidor de govern encarregat d´aquesta regidoria de Governació té sobre el cos de la policia local de Berga". El regidor, afegeixen "ha perdut tota autoritat sobre el cos de policia i aquest fet ja ha passat en altres ocasions al llarg dels darrers mesos. La policia no informa de forma puntual i acreditada al regidor, ni a l´equip de govern, ni durant ni després de què s´esdevinguin fets que pertorben la tranquil·litat i la normalitat de la ciutat".

El PDeCAT també recorda que a finals de l´any 2017 pels volts de Nadal i cap d´any, "es produïren 3 onades de robatoris en pocs dies dels gerros d´acer inoxidable del cementiri de Berga. Més de 200 gerros varen ser robats". L´Ajuntament titular de la seguretat d´aquest indret municipal "no va detectar els furts mentre tenien lloc ni va ser capaç d´impedir la seva reiteració; una vegada pot passar, dues pot ser mala sort, però tres és símptoma de mancances profundes del sistema de treball", apunten.

Un altre cas que cita el PDeCAT és del 2016. "El regidor de governació i la resta del Consistori no s´assabenten dels fets ocorreguts el 16 d´agost de 2016 -quan una senyora va ser reduïda per la policia local en pròpies dependències- fins el 22 de setembre que ho publica el diari regio7. Aquest tema està ara en mans judicials. Però el problema torna a ser la descoordinació i manca d´informació de l´equip de govern. Llavors es va anunciar que es revisarien i es millorarien els processos de treball; ara ha queda pal·les que o no es va fer o no es va encertar en els canvis implementats".