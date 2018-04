La vuitena fira tèxtil portarà a Cal Rosal les darreres novetats del món de la moda

La moda aterra el proper cap de setmana a Cal Rosal. L'antic nucli tèxtil acull el 28 i 29 d'abril la vuitena edició de la seva fira del món dels teixits, L'Entrefils, que aplegarà un total de vint-i-dos expositors del sector de la moda i els complements que presentaran les seves novetats. A les parades del mercat s'hi afegeixen activitats complementàries dirigides a petits i grans.

La directora del certamen, Esther Barniol, ha explicat durant la seva presentació, que s'ha fet una selecció de vint-i-dos expositors seguint criteris de qualitat i també de varietat. «Ens interessa que tot el que es presenta a la fira sigui de qualitat i a la vegada, que siguin productes diferents», ha detallat. Barniol assegura que hi ha molts creadors i dissenyadors que s'interessen per participar en mercats com el de Cal Rosal, de dimensions més reduïdes comparat amb els de grans ciutats. «A Barcelona estan molt massificats i els agrada aquest ambient més familiar», ha dit.

El recinte firal estarà obert dissabte i diumenge durant tot el dia, i més enllà de les parades de moda, complements i propostes infantils, entre d'altres, també s'han organitzat tallers per a nens i familiars, a càrrec de Queralt Illa i Bernadette Cuxart i també un taller de costura. A més a més, diumenge al migdia, la jove companyia teatral de La Closca oferirà l'espectacle El Somni d'Una Comèdia.

La mostra està organitzada per la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal-Olvan amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olvan. El president de l'entitat comercial, Xavier Curriu, ha explicat que impulsen la mostra per dinamitzar l'activitat al nucli. En aquest sentit, creu que L'Entrefils porta a Cal Rosal «públic i visitants del Berguedà i de fora que habitualment no venen».