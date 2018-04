La Fira de Maig de Berga mira al passat industrial de la comarca per parlar del futur

Que hi feien aquest dijous al migdia els regidors de l'Ajuntament de Berga Francesc Ribera i Ivan Sánchez davant de les fàbriques abandonades de l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal? Presentar-hi les novetats de la Fira de Maig d'enguany que se celebrarà els propers 5 i 6 de maig.

No és que la mostra multisectorial s'hagi traslladat a Cal Rosal, però l'espai tampoc va ser escollit per casualitat. En aquesta edició, l'eix central de la fira que organitza l'Ajuntament de Berga és el procés d'industrialització que ha viscut Berga i la comarca en el darrer segle i mig. Tal i com ha a assegurat el regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera, «no podem explicar què som ara i què volem ser en un futur, sense tenir en compte el que hem estat en el passat».

La carpa principal de la mostra multisectorial situada a la plaça Viladomat, que l'any passat va dedicar-se a l'economia circular i fa dos anys al sector de la fusta, enguany servirà perquè els visitants puguin conèixer com va viure el Berguedà el procés d'industrialització, a partir del 1850, a través dels tres sectors més importants: la mineria, el tèxtil i el ciment. El regidor de Patrimoni Cultural Ivan Sánchez, ha destacat que aquesta part de la mosta l'han realitzat en col·laboració amb «les persones i museus que durant tot l'any treballen per explicar el nostre passat», referint-se al Museu de la Colònia Vidal, al Museu de les Mines de Cercs i al Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug. L'exposició recollirà els esdeveniments principals que van tenir lloc a la comarca durant l'obertura i la consolidació de les mines de carbó a l'alt Berguedà, la creació de les colònies tèxtils al costat del Llobregat, així com també l'explotació de la fàbrica de ciment del Clot del Moro, «sense deixar de banda les històries humanes que hi ha al darrere», ha destacat Sánchez.

Més enllà d'aquest espai temàtic «on volem fer referència al nostre passat, per poder entendre perquè som on som i cap on ha d'anar el Berguedà», segons Ribera, la resta de la mostra multisectorial manté l'estructura de les darreres edicions, tot i que amb un lleuger augment del nombre d'expositors, que rondaran la vuitantena. Els 44 estands de la part central de la fira els ocuparan empreses, institucions, entitats, centres educatius i d'altres col·lectius, i una trentena s'estrenaran a la nova zona d'exposició que s'ha afegit enguany, que resseguirà el lateral del mateix passeig de la Indústria, des de la plaça Viladomat fins al carrer Lluís Millet. «Hem potenciat un nou espai per esperonar a empreses i comerços que fins ara mai havien exposat a la fira, oferint-los un espai a un preu reduït en uns mòduls que estaran a la part lateral», ha avançat Ribera, que es mostrava satisfet de la bona acollida. «Enguany hem notat un augment d'entre un 8 i un 10% del nombre d'expositors», ha dit. Per una banda, perquè alguns dels expositors només participen a la mostra quan s'allarga durant dos dies -cal recordar que enguany se celebra fora de l'1 de maig- i per l'altra, per la incorporació d'aquests nous expositors «que si s'hi troben a gust i els hi funciona, és possible que repeteixin en properes edicions».

La resta de distribució manté la línia dels darrers anys, amb la zona dedicada al sector de l'automoció, a la jardineria, als productors del Berguedà i un tram final d'artesania i alimentació. A l'alçada del carrer Lluís Millet hi haurà l'escenari d'actuacions i també la zona de food trucks, on hi haurà actuacions musicals i activitats infantils durant tot el cap de setmana, i les atraccions es mantenen a la plaça Cim d'Estela.

«Hem volgut apostar per una fira més compacta i un cop més el trànsit estarà tallat i tampoc es podrà aparcar a la zona», ha recordat Ribera, «perquè volem connectar la fira amb els comerços del passeig». Únicamnet es podrà circular amb cotxe des de la plaça Gernika fins a la rotonda de l'ambulatori, on es desviaran els cotxes cap a l'hospital. El pressupost de la mostra multisectorial ronda els 27.500 euros.

Activitats paral·leles

Més enllà de passejar pel recinte firal, i enguany, conèixer el passat industrial del Berguedà, els visitants podran participar de les múltiples activitats paral·leles que s'han programat directament des de l'Ajuntament de Berga, o bé a través d'altres entitats que aprofiten la mostra per presentar les seves propostes. Un dels espais principals d'activitat serà l'escenari del passeig de la Indústria. Entre dissabte i diumenge passaran per aquest espai Biel Comas, The Chainsmokers, Jaume Arnella i Carles Belda, Lindy Hopers i el grup Bon Ho de Swing, i els Smokings Stones. Tots ells són els músics i grups que oferiran actuacions musicals per dinamitzar la mostra. També s'hi afegiran dos espectacles infantils.

Per altra banda, durant el cap de setmana tindran lloc, a l'escenari de la plaça Viladomat, les tradicionals exhibicions esportives dels centres gimnàstics de la ciutat (El Tossalet, Alter Sport, Berga Resort, Club Karate Cantero i l'Escola de Ballet M. Alba) i d'altres propostes teatrals, activitats infantils i d'oci per al públic general, com la diada castellera o la trobada de cotxes d'època.