La Diputació eixamplarà la carretera que va cap a Queralt en dos trams

La Diputació de Barcelona invertirà 233.370 euros en el projecte d'ampliació de la carretera BV-4242 que connecta Berga amb el santuari de Queralt. L'actuació suposa donar continuïtat a l'obra que ja es va dur a terme el 2016 per millorar la seguretat viària d'aquest vial i connectarà amb l'itinerari de vianants.

El projecte ha estat presentat als responsables de l'Ajuntament de Berga, aquesta setmana, pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat Jordi Fàbrega. Segons han explicat fonts de l'ens supramunicipal, l'obra preveu l'eixamplament de la calçada des de l'inici de la carretera, al trencall de la carretera de Sant Llorenç, fins al trencall de Fumanya, on s'inicia l'itinerari per a vianants. També s'actuarà al tram que hi ha des de la font Negra fins al trencall dels Rasos. L'actuació, a banda de millorar la seguretat viària, tenint en compte l'elevat trànsit que circula per aquest vial, també donarà continuïtat a l'itinerari per a caminadors amb un pas de vianants que creuarà la carretera i amb una vorera al marge dret. Concretament, l'actuació comprèn l'eixamplament de la calçada, la creació d'una cuneta de formigó i d'aquesta vorera en la zona urbanitzada, i de la creació d'un pas per a vianants amb enllumenat que unirà amb el camí ja existent. També s'hi instal·larà la senyalització corresponent.

El projecte també inclou una actuació de protecció dels talussos, així com mesures paisatgístiques correctores amb terra vegetal en el tram que va dels quilòmetres 1,2 i 1,7, abans del trencall cap als rasos de Peguera. Les obres es faran a la tardor.