Berga obrirà el balcó de l'Ajuntament a 378 persones per veure-hi la Patum

378 persones del carrer tindran l'oportunitat de viure els salts de Patum des del balcó de l'Ajuntament de Berga durant el Corpus d'enguany. Per primer cop, el consistori berguedà obre a la ciutadania la possibilitat de veure la festa des d'un lloc, per a molts considerat privilegiat, a través d'un sorteig d'algunes de les places. La proposta arriba després que el govern de la CUP hagi volgut reorganitzar el sistema de repartiment d'aquests llocs, fins ara, sense un criteri establert. En concret, es sortejaran 25 places amb acompanyant per al tercer i quart salt de dijous i diumenge a la nit; 14 places amb acompanyant per al tercer i quart salt de la Patum infantil completa de divendres; i a més a més es repartiran 250 places (50 per a cada dia) per a la sortida i l'arribada de les passades de dimecres al migdia i a la nit, i de dissabte a la nit. Aquestes sense sorteig.

La regidora de Patum, de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, ha explicat que aquesta proposta arriba després de mesos de treball per "democratitzar l'accés al balcó" per Patum i deixar que sigui un privilegi "d'algunes persones" sense que hi hagi un criteri objectiu ni un ordre establert. Fins ara, a banda de les autoritats locals i institucionals i els seus acompanyants que ocupen un lloc al balcó de l'Ajuntament durant la festa, així com les persones que es conviden a assistir-hi, "la resta de places s'acabaven d'omplir amb persones que mesos abans trucaven a l'ajuntament per demanar un lloc", ha recordat Garcia. "Per evitar això i obrir un procés més just i participatiu, s'han consensuat uns criteris entre l'equip de govern i alguns partits de l'oposició i el Patronat de la Patum per a oferir una proposta a la ciutadania", ha afegit. Les autoritats hi continuaran sent, així com també els administradors de la festa i els convidats que es creguin oportuns, "però hi haurà unes places determinades que s'oferiran a la ciutadania a través d'un sorteig".

Segons Garcia, al balcó de l'Ajuntament de Berga s'hi encabeixen una setantena de persones. D'aquestes, durant els segons salts de dijous i diumenge a la nit, 50 seran per a persones que hi podran accedir a través d'aquest sorteig. Se sortejaran 25 places per a dijous i 25 per a diumenge; i els guanyadors podran assistir al balcó amb acompanyant.

El mateix sistema s'ha optat per implantar als darrers salts de la Patum infantil completa. En concret, es posaran a sorteig 14 salts amb acompanyant, que en aquest cas aniran destinats a infants de 3 a 14 anys. En aquest sentit, Garcia ha ressaltat que els nens de 3 a 8 anys, hauran d'anar al balcó acompanyats amb un responsable adult obligatòriament; mentre que els de 8 a 14, tenen l'opció d'assistir-hi amb un altre infant, sempre i quant un responsable adult que se'n faci càrrec estigui a l'interior de la sala annexa al balcó consistorial.

Els interessats en obtenir alguna d'aquestes places i optar al concurs, han de presentar una instància genèrica a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà ja sigui de manera presencial o telemàtica, fent la sol·licitud corresponent. El termini per a fer-ho serà del 7 al 10 de maig en horari d'oficina, i es donarà per finalitzat el mateix dijous dia 10 de maig a les 2 del migdia. El sorteig, públic a la sala de plens del consistori, serà el divendres 11 de maig a les 6 de la tarda. Garcia ha precisat que no es podrà sol·licitar en quin salt es vol assistir al balcó, sinó que se sortejaran les places indistintament. Pel que fa als salts de la Patum infantil, les sol·licituds les han de registrar els responsables dels menors, que a la vegada, hauran de lliurar una fotocòpia del llibre de família que ho acrediti.

Les persones que hagin obtingut una plaça i hi vulguin renunciar perquè no podran assistir-hi, tindran temps de fer-ho fins el dia 25 de maig a les 2 de la tarda.

Places dels passacarrers

Pel que fa a les places que s'oferiran a la ciutadania per l'inici i el final de les passades de dimecres al migdia, dimecres a la nit, i dissabte a la nit no s'ha previst cap sorteig, per la dificultat a l'hora de preveure quan s'acabaran aquests salts, i per tant, per fer-ho d'una manera més àgil i garantint que no quedin places buides. En aquest cas, es posen a l'abast de la ciutadania 250 places, 50 per a cada inici i final de les passades. Garcia ha explicat que mitja hora abans de l'inici o final de cada passada (en el cas del final, es tindrà com a referència quan s'acabin els Tirabols de la plaça de Sant Joan) es repartiran, a l'entrada de l'Ajuntament, els tiquets per accedir al balcó.

Sorteig de 40 salts de plens

Després de l'excepcionalitat que va viure durant el passat Corpus la comparsa dels Plens, gestionada directament per l'equip de govern després de la crisi arran de l'expulsió de tres membres de la colla per "traïció i sedició", i del sorteig de 149 salts de plens entre la ciutadania, enguany, un cop recuperada l'autonomia de la comparsa i dins de les propostes d'obertura de la festa que s'han inclòs en els nous reglaments de cada colla, aquest corpus també se sortejaran alguns dels salts. Concretament, la comparsa posa a disposició de la ciutadania 40 salts, preferentment per a persones que no hagin fet mai de ple. "En aquest cas és una proposta directa de la comparsa, però que la gestionem des de l'Ajuntament. Nosaltres fem d'intermediaris per fer el sorteig", va aclarir la regidora de Patum, Mònica Garcia. Als 40 salts que ofereix la comparsa s'hi sumen els 6 dels regidors de l'equip de govern de la CUP i dos dels regidors del grup municipal d'ERC. Per tant, se sortejaran 48 salts, 12 per a cada salt de plens de dijous i 12 per a cada salt de plens de diumenge. "La idea és que siguin persones que no hagin fet mai de ple, i per això es tindrà en compte un registre de la comparsa dels darrers 10 anys", va destacar Garcia.

Les persones que vulguin entrar al sorteig d'algun d'aquests salts han de presentar també una instància genèrica a l'OAC fent la sol·licitud. En aquest cas, caldrà fer-hi constar el nom de la persona que farà d'acompanyant, i també el seu carnet d'identitat. Els 48 afortunats i els seus respectius acompanyants estaran obligats a fer una formació per conèixer el funcionament del salt de plens i adquirir els coneixements per garantir una millor seguretat. Les formacions seran els dies 19 i 20 de maig a la plaça de la Ribera. Si algun dels afortunats vol renunciar al salt, després del sorteig del dia 11 de maig a les 6 de la tarda, podrà fer-ho només fins el 15 de maig a les 2 de la tarda.