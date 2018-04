La fira tèxtil de Cal Rosal esdevé punt de trobada estable entre creadors i clients

Cal Rosal ha celebrat aquest cap de setmana una vuitena edició de la fira tèxtil Entrefils que ha aconseguit fer-se un forat en el món de la confecció de roba a petita escala, pràcticament personalitzada. Tant és així que el parc firal de 22 petites empreses podria haver estat el doble de gran si no fos perquè l'organització, l'associació de comerciants, prefereix mantenir-la en l'actual format per garantir-ne l'ambient de proximitat i la qualitat dels expositors.

Entrefils, amb una jornada de sol i l'altre, ahir, passada per aigua, ha ofert als clients i aficionats del món tèxtil un ventall de petites empreses que confeccionen peces de roba i complements amb personalitat pròpia i uns valors d'equilibri social que no poden donar les marques de les grans multinacionals. En aquest sentit, la fira Entrefils proporciona al mercat el tipus de roba que és als antípodes de la uniformitat de la producció a gran escala. La directora de la fira, Esther Barniol, ha explicat que «fem una selecció de expositors per tal que no repeteixin molts anys, ofereixin una certa qualitat i un ventall divers de productes».

Una de les claus del seu èxit és que a la fira s'hi ven, tal com remarca Barniol: «Els expositors estan contents, s'ho diuen i després tenim moltes peticions, és una fira a la qual els professionals volen venir». Els professionals que hi han exposat aquest any eren d'arreu de Catalunya i el País Valencià amb roba, complements, vestits per a infants, productes de llana, de ganxet o de peces de moda més actual, entre d'altres.

El públic objectiu d'aquest tipus d'empresària, perquè la immensa majoria de les petites empreses de roba són liderades per dones, és un client fidel que ja busca específicament un tipus de roba que li agrada. Això fa que els assistents a l'Entrefils siguin també habituals i, com ahir, s'hi acostin a pesar del mal temps. Aquest és l'èxit que persegueixen els responsables del certamen tèxtil de Cal Rosal més que no pas buscar grans xifres de visitants.