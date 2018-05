Els Castellers de Berga demanen un permís especial per a activitats extraordinàries al seu local

Els Castellers de Berga demanen una llicència d'activitat extraodinària per al seu local social, l'antic cinema Catalunya, per oferir-hi servei de bar en ocasions puntuals i d'altres activitats que fugen estrictament de fer castells que els suposen una font d'ingressos necessaris per a finançar el seu dia a dia i per les que cal un permís especial. L'entitat castellera reclama «voluntat política» al govern local de la CUP i a la vegada, fa una crida als veïns i entitats de la ciutat i comarca a donar-los suport. Els Castellers de Berga busquen socis per fer créixer el seu múscul i garantir un finançament estable per a la seva activitat.

El cinema Catalunya s'ha omplert aquest dimarts a la tarda, amb un centenar de persones de la colla i representants del teixit associatiu, per conèixer quina és la situació actual que viu l'entitat de la mà del seu president, Ignasi Ballús. A banda de situar els presents en els antecedents, Ballús ha assegurat que actualment la principal problemàtica és la «complexitat de gestió» de la seva seu social, primer, per no disposar d'una llicència d'activitat extraordinària, i segon, per l'elevat cost que els suposa mantenir les instal·lacions que en els darrers dos anys s'han convertit en una seu social i cultural, més enllà del seu local d'assaig. El cinema acull setmanalment activitats d'entitats així com esdeveniments puntuals de la ciutat. Només l'any passat, se'n van resigrar 240. «Mai diem que no a ningú, i ho volem continuar fent, però per això necessitem la vostra ajuda», ha demanat Ballús.

El president ha explicat que la reclamació d'una llicència d'activitat extraordinària arriba en el moment que per la Patum del 2017 els van iniciar un procés sancionador per oferir servei de bar. «Crèiem que amb el permís que teníem n'hi havia prou, però no era així», ha explicat. Tot i que el procediment no ha tingut recorregut, i els Castellers de Berga no hauran de fer front a cap multa, tenen clar que «la llicència és imprescindible per a realitzar activitats puntuals de manera extraordinària». Segons Ballús, els Moixiganguers d'Igualada van aconseguir, l'any passat, una llicència municipal d'activitat per al seu local com la que ara sol·liciten els berguedans. I és que la principal problemàtica amb la que es troben totes les colles castelleres del país és que no hi ha una llicència d'activitat castellera. «Aquesta reclamació l'hem traslladat a la Coordinadora de Colles Castelleres», tal i com ha anunciat davant d'una de les membres de la seva junta, Olga Moyà, dels Tirallongues de Manresa, present a la convocatòria, que ha assegurat que és un procediment complicat en el que es comprometen a treballar-hi.

Ballús ha posat de manifest l'elevat cost que suposa el dia a dia de l'entitat castellera i el manteniment del local social, «al que s'hi ha de sumar els maldecaps i les nombroses reunions per desencallar el tema legal i de la llicència». En aquest sentit, per posar al dia el local van invertir-hi prop de 40.000 euros i cada mes han de pagar el lloguer de l'equipament, que és de titularitat privada. Unes despeses a les que cal sumar-hi el cost de les diades i actuacions que organitzen a la ciutat i també a fora. També per a fer més viable el seu dia a dia, els Castellers de Berga estan en procés de redacció d'un conveni amb l'Ajuntament de Berga per a intentar organitzar conjuntament algunes activitats.

El president ha demanat la col·laboració de tots els presents per a donar suport a l'entitat i per fer créixer el nombre de socis, i a la vegada, va convidar-los a participar de totes les activitats programades per aquest maig, un dels mesos forts dels Castellers de Berga amb la Diada dels Quatre Fuets com un dels plats forts, o una exhibició de circ a càrrec de La Crica, amb qui comparteixen local, per recaptar diners per al finançament dels Castellers de Berga.