El carrer Major de Berga presenta les noves tendències de la temporada a l'Art&Moda

Les quaranta botigues del carrer Major de Berga presenten aquest dissabte 5 de maig les noves tendències de moda i complements dins de la tercera edició del Art&Moda que han presentat aquesta dimecres a la tarda Anna Farràs i Ariadna Herrada.

El dissabte 5 de maig, a partir de les 7 de la tarda, el carrer Major esdevindrà un set de fotografia a l'aire lliure «i les botigues es transformaran en un backstage amb l'objectiu de donar a conèixer les tendències i les col·leccions d'aquesta nova temporada». S'instal·laran dos estudis de fotografia al carrer: a la placeta Ciutat i a la plaça de les Fonts. Acolliran les desfilades de 4 models (dues dones i dos homes) que es canviaran al roba als aparadors de les botigues. Els visitants ho podran viure en directe.

La moda i l'art són l'eix central d'una activitat que busca presentar d'una manera engrescadora les noves col·leccions de temporada. Durant la jornada, el jove artista local Nil Safont conegut com Slim pintarà una de les persianes d'un establiment comercial tancat. Ho farà amb la tècnica del grafitti.

La festa s'acabarà aproximadament a les 10 de la nit a la plaça del Forn amb beguda i menjar. En cas que fes mal temps l'Art&Moda s'ajornaria pel segon cap de setmana de maig

Sorteig de 300 euros en vals de compra

Una de les novetats de l'Art&Moda d'enguany és el sorteig de 300 euros en vals de compra als establiments adherits. Les diferents botigues de la Ubic del carrer Major de Berga podran fer-se una foto amb un marc d'Instagram i penjar-la a aquesta xarxa social amb l'etiqueta #carrremajorberga. Qui ho faci entrarà ene l sorteig del val per valor de 300 euros gastar als establiments adherits.

Anna Farràs i Ariadna Herrada han exposat que aposten per l'ús de les xarxes socials com una manera més de donar-se a conèixer i aprofitar aquest «aparador».