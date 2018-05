El Conductàlia de Berga aplegarà 400 joves a favor de la seguretat viària

És previst que 450 persones (400 joves de quart d'ESO i professors acompanyants) participin el proper 8 de maig a la quarta edició de Conductàlia Berga. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per Montepio de Conductors, amb la col·laboració de diverses institucions, «per sensibilitzar els joves sobre la importància de la seguretat viària en una edat en què comencen a conduir ciclomotors o a pensar en la possibilitat de treure's el carnet de cotxe. La jornada s'ha presentat aquest dijous a l'Ajuntament de Berga.

A l'acte hi han participat representants de les institucions i cossos de seguretats que hi participaran. El president del Montepio, Llorenç Juanola, ha destacat "la importància de vetllar per reduir la sinistralitat a les carreteres i fer que els joves siguin conscients dels riscos existents durant la conducció". En aquest sentit, el regidor de Mobilitat de Berga, Eloi Escútia, ha volgut fer una reflexió sobre els bons hàbits al volant entenent que la responsabilitat recau en les persones, ja que "sovint oblidem que nosaltres som l´element més important de la seguretat quan portem el vehicle". Per la seva banda, el vicepresident del Montepio, Joan Cots, ha agraït la confiança dels municipis que aposten per acollir un esdeveniment com el Conductàlia.

Pel seu cantó, el tècnic d´Educació per a la mobilitat segura del Servei Català de Trànsit, Albert Jarne, ha incidit en l´objectiu que el número de víctimes d´accidents de trànsit sigui zero i en el fet "d´assumir i compartir la responsabilitat per fer-ho possible, ja que no de números, sinó de persones". Igualment, el cap de l´àrea de trànsit de la Catalunya Central també ha valorat positivament la jornada que es farà a Berga "perquè és una finestra d´oportunitat per parlar amb els joves que s´introduiran en el món de la mobilitat sobre la capacitat individual de minimitzar els riscos reduint prenent les millors decisions en l´àmbit de la seguretat viària". En aquest sentit, l´agent de la Policia Local de Berga, Efren Garcia, també ha volgut esmentat el risc que suposen per a la seguretat les distraccions dels vianants quan manipulen el mòbil mentre transiten pel carrer. Per últim, el cap del parc de Bombers de Berga, Juli Lladós, ha agraït "l´oportunitat de poder fer pedagogia preventiva entre els joves, posant el focus en els acompanyants dels conductors per millorar la seguretat dins del vehicle".

7 centres educatius

Enguany hi participen un total de 7 centres educatius, de Bagà, Berga, Gironella i Puig-reig. La jornada, que començarà a 2/4 d'11 del matí al Teatre Municipal de Berga, s'iniciarà amb una posada en escena sobre un accident i, després de la benvinguda per part de les autoritats de l'Ajuntament de Berga i el Montepio, continuarà amb 8 ponències de format molt breu on es farà reflexionar els assistents sobre els accidents a la carretera, la responsabilitat dels acompanyants, els efectes de drogues i alcohol en la conducció, i també comptarà amb testimonis de víctimes d'accident de trànsit.

Com en cada edició, Conductàlia compta amb la col·laboració de diversos cossos de seguretat i emergències, professionals mèdics i associacions de víctimes d'accidents de trànsit, així com de l'Ajuntament de Berga, que se sumen a la voluntat del Montepio de conscienciar els joves dels perills viaris, com a conductors, vianants o acompanyants.

Les ponències aniran a cura d'Albert Jarne, del Servei Català de Trànsit, parlarà de l'objectiu de zero víctimes a les carreteres, Efren Garcia, de la Policia Local de Berga, se centrarà en l'actitud dels vianants i la utilització del mòbil, Juli Lladós, de cos de Bombers, parlarà del paper que poden tenir els acompanyants per cridar l'atenció al conductor d'un vehicle, Joan López, dels Mossos d'Esquadra, farà la seva ponència sobre les decisions responsables que cadascu pot prendre en matèria de seguretat viària, Toni Salas, del Servei d'Emergències Mèdiques, exposarà un cas real d'atenció a víctimes d'accident, la metgessa forense M. Mercè Bassas, centrarà la seva intervenció en els efecte de l'alcohol i les drogues en la conducció.

Per la seva banda Mireia Sanz, de l'Institut Guttmann, explicarà la seva pròpia experiència després de patir un accident en moto; Marilina Ferrer, de Stop Accidentes, explicarà als joves les conseqüències que poden tenir per a la família i l'entorn un accident de trànsit, basant-se en la seva experiència. Clourà la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech.