Pocs veïns fan servir les bonificacions per a residents a la zona blava de Berga

Les bonificacions per a residents per aparcar a la zona blava de Berga tenen poca demanda entre els veïns. Actualment, només una vuitantena de persones disposen, perquè l'han demanat, del descompte per aparcar en estacionaments de control horari pel fet de ser residents. Aquesta tarifa reduïda, regulada per ordenança municipal des de fa uns anys, suposa l'estalvi del 70% del cost de la zona blava als residents que viuen a les zones de la ciutat amb aparcament de control horari de baixa ocupació, que en aquests moments són totes a excepció de la plaça de Sant Pere, la part alta del passeig de la Pau i el primer tram del carrer del Roser. En aquests casos, els veïns no poden disposar de la bonificació.

Segons les dades facilitades pel regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, a partir del registre de BRG Progrés, l'empresa municipal que gestiona la zona blava, el nombre de veïns que es beneficien d'aquest descompte és desigual a les diferents parts de la ciutat, tot i que, en general, hi ha poca demanda del descompte. A la zona del Vall, des de la plaça Viladomat fins al final del passeig de la Indústria, hi ha 39 veïns que fan ús de la bonificació per utilitzar els aparcaments de zona blava; a la part baixa del passeig de la Pau, des del carrer Gran Via fins a la carretera de Sant Fruitós, en gaudeixen 17 veïns; a la zona blava de la plaça d'Europa s'han lliurat 16 descomptes; mentre que a l'aparcament de la zona de Sant Francesc només hi ha un resident que ha fet la sol·licitud; i a la part final del carrer del Roser, a partir del carrer Cervantes, en són 2.

Aquests descomptes van començar-se a aplicar el 2013, quan el govern de l'època va impulsar la creació de més places d'aparcament de zona blava. Les bonificacions pretenien no perjudicar els veïns de les zones de la ciutat amb més estacionaments de control horari i alguns, amb una poca ocupació. Cada mig any es fa una revisió de cada una d'aquestes zones d'aparcament per comprovar-ne la utilització i definir si és necessari convertir-lo en zona d'alta ocupació o mantenir-lo en aparcaments poc utilitzats.

El regidor Escútia considera que és possible que «els veïns tinguin desconeixement» d'aquestes bonificacions o bé que «trobin llocs gratuïts en les proximitats i que, per tant, prefereixin anar una mica més enllà i no pagar». En aquest sentit, creu que «potser caldria una campanya informativa sobre el descompte al qual es poden acollir, així com afegir la zona de dalt del passeig de la Pau els descomptes», entre d'altres accions.

De moment, ha avançat, no hi ha cap acció prevista ni canvis en aquesta ordenança, tot i que ha assegurat que se n'ha de fer una valoració properament per decidir possibles modificacions.



Com es pot obtenir el descompte



Els residents d'aquestes zones que vulguin beneficiar-se de la tarifa reduïda han de sol·licitar-ho adreçant-se a les oficines de l'empresa municipal BRG Serveis, a la Plaça Maragall, 1. Aquesta empresa creada al seu dia per a la gestió de les ajudes del Pla de Barris del nucli històric és la que s'ocupa de la gestió de les places d'aparcament de zona blava de la ciutat.

Els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits com estar empadronat als carrers de les zones establertes de baixa ocupació, comunicar i confirmar les dades dels vehicles a nom del resident que consten al padró municipal de vehicles i estar exempt de qualsevol deute i obligació econòmica pendent amb el consistori berguedà.

D'altra banda, els comerciants també poden demanar l'aplicació del descompte corresponent per un sol vehicle, sempre que disposin de la llicència d'obertura de l'activitat comercial desenvolupada a la zona.