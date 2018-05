Berga prepara la fira a l'expectativa de com s'accepta el canvi de dates

Berga celebra enguany una Fira de Maig els dies 5 i 6 en comptes de fer-se el dia 1 com ha estat tradicional fins ara. El canvi passarà la seva particular prova del cotó aquest cap de setmana. Fonts de l'executiu de la CUP asseguren que «no hi hagut queixes» pel canvi que vol ajudar a dinamitzar el certamen multisectorial. Per la seva banda, els dos principals grups de l'oposició del PDeCAT i ERC diuen que l'executiu ha pres una decisió «unilateral» amb poc temps d'antelació i que no s'ha fet una campanya de comunicació suficient per informar dels canvis per tal que els possibles visitants sàpiguen que s'ha canviat el dia.

El regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera ha indicat que la recepció que tenen dels expositors pel que fa al canvi de data «és bona. Absolutament ningú s'ha queixat». Ribera assegura que enguany hi haurà entre un 8 i un 10% més d'expositors que el 2017 i que «la majoria han demanat més espai». L'executiu berguedà de la CUP pretén que aquest canvi sigui permanent de cara al futur «per no empetitir la mostra» i que sigui sempre de dos dies en cap de setmana encara que no sigui l'1 de maig. Ribera ha destacat que l'objectiu final és una mostra més dinàmica.

Per al seva banda, Ramon Minoves portaveu del grup del PDeCAT -a l'oposició-, creu que el canvi de data ha estat «improvisat. No es va parlar amb els actors implicats abans. Se'ls va comunicar com una decisió ja presa». Minoves ha dit que el canvi de dates no s'ha acompanyat d'una campanya de comunicació suficient. «Hi ha gent de la comarca que el dia 1 de maig van anar a fira perquè no sabien que es feia el 5 i el 6». Minoves pensa que s'havia d'haver comunicat amb més temps, tant als visitants com als expositors, que «planifiquen la presència a fires amb un any d'antelació». Minoves vaticina que enguany hi haurà menys expositors. I diu que caldrà estar molt pendent per comprovar com va l'afluència de visitants.

Finalment, la portaveu del grup d'ERC,- a l'oposició-, Ermínia Altarriba opina que « si es volia canviar s'havia d'haver comunicat abans (des de l'any passat anunciar-ho) i buscar el consens tant dels grups polítics (és una decisió que no es pot canviar durant anys) com d'expositors, com de la resta del teixit comercial/turístic. També s'havia d'haver fet un esforç extra de comunicació, cosa que no hem vist», ha denunciat.

Pel que fa «a la decisió, pròpiament, de canviar-ho: si es treballa amb el sector i amb la comunicació, no ho trobem malament. Crec que és la tercera vegada que es provarà de canviar. Les dues primeres no van pas tenir gaire èxit però aquesta pot ser la bona» ha reblat.