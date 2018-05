Berga es prepara per perdre una línia de P3 de l'escola pública per falta d'alumnes

Si al final del 2015, a Berga es van encendre totes les alarmes davant l'anunci que el departament d'Ensenyament de la Generalita preveia eliminar una de les 7 línies de P3, concretament una de l'escola pública, ara la ciutat camina cap a la pèrdua d'aquesta línia: una de les dues de l'escola pública de Sant Joan. Així ho va informar el regidor d'Educació, Eloi Escútia, al ple de dijous responent una pregunta de la regidora del PDeCAT Maria Antònia Ortega. Escútia va dir que «cal fer una reflexió» col·lectiva sobre la feina feta en aquest camp.

A hores d'ara el departament d'Ensenyament català no ha comunicat oficialment la pèrdua d'aquesta línia tot i que el món docent dóna per fet que serà així. La raó és la mateixa que fa dos cursos: la baixa natalitat. Enguany s'han preinscrit 21 alumnes a l'escola de Sant Joan, i el departament d'Ensenyament demana que siguin almenys 27. A l'escola de Santa Eulàlia se n'hi han pre-inscrit t 43, i 5 a la de la Valldan. Pel que fa a les concertades, s'han preinscrit 41 alumnes a la Vedruna i 28 a Xarxa. La previsió és que l'escola de Sant Joan passi de dues a una línia el proper curs. Santa Eulàlia es mantindrà amb dues i la Valldan amb una. Vedruna manté les dues i Xarxa una.

El nombre de preinscripcions que ha registrat l'escola de Sant Joan és insuficient per als bàrems que estableix el Govern català, ha explicat a Regió7 Eloi Escútia. De manera que donen per fet que perdran una de les dues línies que ofereixen tal com els van comunicar representants del departament d'Ensenyament en les reunions prèvies al procés de preinscripció celebrades al principi d'aquest 2018.

La pèrdua d'una línia de l'escola pública «no és gens positiva». Escútia ha explicat a aquest diari que si una escola pública perd una línia, el curs escolar següent no la pot oferir, a diferència del que passa amb la concertada. «Això situa en inferioritat de condicions l'escola pública».

Eloi Escútia ha convidat els grups polítics a reflexionar sobre el que s'ha fet fins ara i el que cal fer. Per exemple, cal fer inversions per millorar serveis de centres públics, unes inversions que ha de fer el Govern català

Per la seva banda, Arantza Rey, presidenta de l'Ampa de l'escola de Sant Joan, ha dit que la més que probable pèrdua d'una línia «ens entristeix. I no només com a Ampa sinó pel que representa perquè «és Berga qui perd una línia d'ensenyament públic». Rey ha dit que amb tot saben que «els números són els que són, la natalitat és molt baixa». Rey també és integrant del grup que fa dos anys va recollir 2.500 signatures a Berga en defensa de l'educació pública. Arran d'això es van iniciar les inscripcions conjuntes dels centres públics de Berga.