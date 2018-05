El canvi climàtic obliga la Penya de Berga a canviar de data el Concurs de Boletaires

La Penya Boletaire de Berga ha decidit canviar de data el Concurs de Boletaires que se celebra a Castellar del Riu i que va crear el 1956. A partir d'enguany s'estableix que tingui lloc el darrer diumenge d'octubre en comptes del primer com es feia fins ara. Així ho ha explicat a Regió7 Ramon Minoves, president de l'entitat. L'assemblea de socis ha pres aquesta decisió empesa pel canvi climàtic. Cada any la sequera i la manca de pluges fan que els bolets de tardor es facin (si se'n fan) més tard. I això ha provocat que sigui habitual que a principi d'octubre no hi hagi prou primera matèria per donar alegria al concurs. Es tracta d'un certamen que al seu dia es va fer conegut gràcies a l'abundància de bolets, de cistelles curulles de rovellons. Una imatge que cada vegada costa més d'aconseguir.

«Els últims anys hi hagut pocs bolets», ha exposat Minoves. Ha recordat que l'any passat la meteoròloga berguedana Gemma Puig, la dona del temps de TV3, va oferir una xerrada dins dels actes actes del programa que munta la Penya amb motiu del Concurs de Boletaires i va quedar clar que «hi ha més possibilitats que hi hagi bolets a final d'octubre». Amb tot, el president de la Penya Boletaire de Berga és conscient que depenen totalment del temps i que hi ha vegades, com en la temporada del 2017, que «no es van fer bolets ni al principi ni al final» per evidenciar que la meteorologia «no és una ciència exacta».

Enguany, la festa s'escaurà el 28 d'octubre. L'any passat la celebració va tenir lloc el darrer diumenge d'octubre perquè, a causa de la celebració del referèndum de l'1-O, l'organització va decidir canviar el certamen de data, excepcionalment, per no coincidir.

Amb la tria d'una nova data per celebrar el Concurs de Boletaires, la Penya busca potenciar aquest esdeveniment que se celebra des de fa més de sis dècades amb un format basat en la quantitat de bolets. «Es tracta de potenciar la celebració: a la festa dels bolets hi ha d'haver bolets», ha bromejat Minoves.

El canvi de data serà la novetat més destacada de l'edició d'enguany de la festa, que també aposatarà per la celebració d'una fira-mercat boletaire al pla de Puigventós, al municipi veí de Castellar del Riu que acull el concurs. «Volem que hi hagi una mostra on els visitants puguin comprar bolets frescos, secs, cistelles, ganivets per collir-los i tot allò que pugui estar relacionat amb el món dels bolets», ha indicat el president de la Penya Boletaire.

Els organitzadors del concurs també s'han fixat intentar recuperar la presència d'operadors turístics que en el passat portaven visitants en viatges organitzats i amb autocar al pla de Puigventós. Ja fa anys que això no passa. «Farem una campanya a través d'agències de viatges», ha indicat Minoves. El concurs de boletaires infantils també serà un altre dels actes de la festa en què s'incidirà per potenciar-lo. El certamen adreçat a la mainada introduït els darrers anys ha estat una de les incorporacions amb més bona acollida i que ajuda a tenir un bon planter de boletaires.