La Fira de Maig de Berga manté el poder de convocatòria tot i canviar la data de celebració

Prova superada. La Fira de Maig de Berga manté intacte el seu poder de convocatòria malgrat que ha canviat la seva tradicional data de celebració. Ha passat de fer-se el dia 1 al primer cap de setmana de mes. Poques vegades ha canviat el dia. Enguany ha estat una d'aquestes. I el públic ho ha acceptat acudint al certamen com sempre i els expositors consultats per Regió7 també ho valoren positivament. Avui, la mostra continua.



Francesc Ribera, el regidor de Promoció Econòmica, estava molt cofoi ahir a la tarda. «Ara mateix estem molt animats», explicava a aquest diari. «Hi ha hagut molta més gent de la que esperàvem. Com que hi havia persones que havien posat el crit al cel pel canvi de dates estàvem pendents de com aniria». Amb tot, ahir es va poder constatar que «hi ha tanta o més gent que altres anys». Tot i que el consistori no va facilitar una xifra d'assistents d'una mostra que es fa a l'aire lliure, el regidor Ribera va fer aquesta estimació basant-se en les seves observacions al recinte firal. Al matí hi va haver gent i a primera hora de la tarda possiblement més. «Quan s'ha vist que no plovia això ha quedat a petar de gent. Estem més que contents», valorava per a aquest diari a 2/4 de 7 de la tarda. Pocs minuts després va començar a ploure. La pluja, poca o molta, és un clàssic de la fira.



Un dels expositors que deien que el canvi de data els era indiferent era l'Exploratori de Recursos de la Natura del Berguedà de la UPC de Manresa. La seva codirectora, Dolors Grau, assegurava que «a nosaltres no ens afecta. La qüestió és mostrar el que tenim». I ho van poder fer ja que l'afluència de visitants al seu estand va ser molt bona. «Hi ha estones que no donem l'abast», deia somrient.



Un altre aspecte que el regidor de Promoció Econòmica va destacar va ser la presència de nous expositors a les veles ubicades als laterals de la part central del recinte firal. «Això ha permès que gent que mai havia participat a la fira ho hagi pogut fer i a un preu més reduït» perquè es tracta de veles més petites que els estands. «Els passa molta gent. Ens estem plantejant ampliar-ho per al 2019», afirmava. Una de les comerciants que van estrenar-se en una d'aquestes veles va ser Neus Rius, de la botiga Els Plens. «L'Ajuntament ens ho va oferir i està molt bé per promocionar-nos. Estic molt contenta, deia.