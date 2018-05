Berga tanca amb bones sensacions una fira que supera bé el canvi de data

Berga va posar el punt final ahir a la tarda a una edició de la Fira de Maig que ha superat la prova del canvi de data amb bona nota i la dels ruixats puntuals i la permanent amenaça de pluja amb estoïcisme i sense més problemes. L'afluència de visitants ha estat com la d'altres edicions del certamen, que tradicionalment s'ha celebrat l'1 de maig. Enguany el consistori berguedà va decidir fer la mostra el cap de setmana següent a aquesta data perquè el dia de celebració usual era entre setmana i al final d'un pont. Amb el canvi, la fira ha estat de dos dies. Fins ara això només passava si s'esqueia ben bé en cap de setmana o divendres o dissabte.

El darrer dia del certamen els visitants, previsors, van fer cap a la mostra amb un paraigua als dits. Va plovisquejar al matí i va fer algun ruixat de tarda.

Ahir, el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera, feia «una valoració bona» de la mostra. «Estem molt contents de com ha anat. Hi ha hagut una afluència de visitants en sintonia amb la dels altres anys», manifestava en declaracions a aquest diari. «El canvi de dates no ha suposat un descens del nombre de visitants», assegurava. El regidor de Promoció Econòmica berguedà posava de manifest que «s'han donat els pics de gent que hi ha sempre i les estones amb menys gent, com de costum». El regidor Francesc Ribera afegia que «tots els paradistes amb els quals hem parlat estan molt contents».

Una menció especial mereix la bona acollida de les veles dedicades al petit comerç i expositors primerencs , que s'ha revelat reeixida, deia Ribera. I de cara al 2019 el consistori es planteja buscar-los un emplaçament amb més espai.