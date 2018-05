Gironella se suma a «Let's Clean Up Europe» amb una jornada popular de neteja

El proper dissabte 12 de maig l´Ajuntament de Gironella organitza una jornada de neteja de la llera del Riu Llobregat al seu pas pel municipi en el marc de la campanya Let´s Clean Up Europe, de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

La jornada, oberta a tots els vilatans, s´iniciarà a les 11.00h a la plaça Campalans, davant el Casal de la Gent Gran "La Llar", i s´allargarà fina a les 14.00h, per dur a terme una col·laboració i conscienciació pel medi ambient, concretament sobre els problemes de residus i la netedat a través d´una recollida de residus popular.

Totes aquelles persones interessades en col·laborar poden inscriure´s per correu electrònic a grnl.comunicacio@gironella.cat, o de forma presencial el dissabte 12 de maig a les 10.30 al punt de trobada, la plaça Campalans. Els voluntaris es dividiran en grups i zones de neteja i hauran de recollir els residus que trobin, col·locar-los dins les bosses que es repartiran i separar-los segons la seva tipologia per facilitar-ne el reciclatge.

L´Ajuntament facilitarà bosses per recollir els residus, guants, i aigua. Tot i això, es demana als voluntaris dur calçat còmode, gorra, crema solar, i una cantimplora o ampolla d´aigua per evitar utilitzar gots de plàstic.

Josep Mª Castellà, regidor de sostenibilitat, explica que l´acció va més enllà de la neteja de la llera del riu Llobregat, i es busca sensibilitzar la població en temes de protecció del medi ambient. Castellà anima a tots els gironellencs a participar-hi i afirma que, entre tots podem aconseguir una Gironella més neta.



LET´S CLEAN UP EUROPE

Le´ts Clean Up Europe és una acció comuna a tot Europa per a conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d´aquests residus abocats il·legalment als boscs, platges, marges de rius, etc.

Enguany, s´arriba a la cinquena edició, la campanya tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 de maig arreu d´Europa.

En l´edició de l´any passat, celebrada els dies 12, 13 i 14 de maig, a escala europea es van dur a terme fins a 4.586 accions a tot Europa, amb més de 505.000 participants. A Catalunya, en concret, es van fer 186 accions, amb més de 8.000 voluntaris que van recollir 75,6 tones de residus.