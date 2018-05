La Vieer Fest planta cara a la pluja i obre les portes de l'antiga colònia de Cal Marçal

La tercera Vieer Fest va tenir molta cervesa artesana i també aigua en forma de ruixats al llarg del dia. La mostra que serveix per difondre les cerveses artesanes i els productes locals cada any en un entorn patrimonial singular de Puig-reig ja s'havia ajornat a l'abril. I es va programar per a ahir. Però aquest diumenge va fer el temps típic d'un dia de primavera. La jornada es va estrenar plovent i al llarg del dia va anar parant o plovisquejant segon les hores. Però hi va haver Vieer Fest i gatzara i gent amb ganes de tastar la proposta d'un certamen que amalgama cervesa, gastronomia, productes agroalimentaris, música i patrimoni per seduir els nombrosos visitants que al llarg del dia van fer cap a l'antiga colònia de Cal Marçal.

El primer que albirava el visitant en arribar al recinte fabril –recorden aquella sèrie de Tv3 basada en el llibre de Sílvia Alcàntara Olor de Colònia i la imatge de treballadors entrant a la fàbrica? Doncs es va rodar aquí- era una llarga cua. Per què? Ahir, el senyor Viladomiu, l'amo del complex, va obrir les portes a l'antiga fàbrica Industrial Puig-reig SA.

Qui va preferir gaudir de la cervesa i menjar ho va poder fer. Francesc Bertran, membre de l'organització, deia satisfet que, malgrat els entrebancs generats per la pluja i alguns canvis, s'havia pogut fer una mostra reeixida.