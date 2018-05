El concert de dissabte de Patum consolida la ubicació estrenada l'any passat

L´àrea de Joventut de l´Ajuntament de Berga ha anunciat aquest cap de setmana els grups musicals que formaran el cartell del concert jove de La Patum de 2018, a través de les xarxes socials. Així s´ha donat a conèixer el nom de les cinc bandes que actuaran el dissabte, 2 de juny, a l´escenari del passeig de la Indústria, a tocar de l´ambulatori. Per segon any consecutiu es mantindrà la ubicació estrenada l´any passat, ja que segons ha explicat la regidora de Joventut i Patum, Mònica Garcia, "l´emplaçament dels concerts va comptar amb una valoració positiva per part dels assistents, els cossos de seguretat i els organitzadors del concert".



Canvi d´horari dels concerts



Una de les novetats principals de l´edició d´enguany serà l´augment del nombre de grups i l´avançament de l´hora d´inici i finalització de l´esdeveniment. En aquest sentit, la regidora ha comentat que "la proposta d´aquest any comptarà amb una actuació més respecte l´edició anterior i això ens ha permès començar els concerts a les 9 del vespre i acabar-los mitja hora abans". Per tant, es preveu que l´última actuació acabi a 2/4 de 6 de la matinada. Garcia ha afegit que es tracta "d´una mesura que hem anat aplicant progressivament en totes les festes organitzades des de l´Ajuntament per promoure la conciliació del descans veïnal i la programació d´activitats culturals i festives al carrer".



Diversitat de propostes musicals



El concert de Patum serà gratuït i tindrà com a caps de cartell a La Terrasseta de Preixens i al grup de música ska Discípulos de Otilia, que celebrarà el seu 25è aniversari a dalt dels escenaris. La formació berguedana amb tocs de música electrònica, Urra, serà l´encarregada d´obrir el concert jove després de convertir-se en la guanyadora del 2n Concurs de Bandes convocat pel consistori berguedà el passat mes de març. A 2/4 d´11 de la nit, hi haurà l´actuació de Senyor dels Llamps, que oferirà una actuació amb ritmes alegres i ballables. Seguidament serà el torn dels caps de cartell, els quals, donaran pas al conjunt femení Balkan Paradise Orchestra, una enèrgica i potent banda de vent i metall que farà ballar al públic amb una selecció de música balcànica.



Formació d´entitats en l´àmbit de l´oci nocturn



Les associacions i entitats que oferiran el servei de barra durant el concert de dissabte de Patum seran: la Berguedana de Trash, Pi3B Produccions, la Bauma dels Encantats, Punk al bosc i els Castellers de Berga. Es tracta de les entitats que van participar al concurs convocat el març passat per formar part de l´organització de l´esdeveniment. Els membres d´aquestes entitats realitzaran una formació sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques i una altra sobre violències de gènere en els espais d´oci nocturn. Les sessions s´inclouen en les accions de la campanya ´Vull la Nit! de l´Ajuntament de Berga i tenen l´objectiu de permetre la detecció de situacions de violència sexista i la promoció del respecte i els hàbits saludables en els contextos d´oci nocturn i festiu, com en el cas del concert de La Patum.