El Govern invertirà 23 milions per condicionar la C-26 fins a Montmajor

El departament de Territori i Sostenibilitat (TES) ha fet un anunci llargament esperat i reivindicat per diferents agents al Berguedà. El Govern durà a terme obres de condicionament de la carretera C-26 de Berga a Montmajor. Es calcula que la intervenció en aquest 14 quilòmetres devia costarà uns 23 milions d'euros. Tot i que ara no se sap quan es farà ni com es pagarà, la notícia ha estat ben rebuda pels consistoris dels municipis afectats perquè permetrà millorar les comunicacions transversals del Berguedà, una vella assignatura pendent.

El Govern va anunciar ahir que ha iniciat el procés d'informació pública de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental d'aquesta intervenció. L'obra consisteix en l'eixamplament i la millora del traçat de la carretera «per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció». Fonts del TES van explicar que «els estudis cor-responents a aquesta actuació se sotmeten a informació pública per tal que particulars, administracions i entitats puguin presentar les propostes que considerin adients». El tram del projecte té una longitud de 14 quilòmetres i abasta els municipis de Montmajor, l'Espunyola, Avià i Berga. En aquest àmbit, la carretera transcorre per «una orografia complexa», amb trams on el pendent pot superar el 6%.

L'actuació permetrà eixamplar la carretera, que actualment té sis metres d'amplada, fins a assolir una secció de 10 metres, formada per dos carrils de la circulació de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 metres cadascun. Així mateix, els estudis preveuen la construcció de dues variants al pas de la carretera per l'Espunyola i Avià i la millora dels revolts.

L'alcaldessa de Montmajor, Teresa Marmi, ho aplaudia . «És una molt bona notícia. Montmajor estem en un cul-de-sac. Aquesta obra és molt necessària», ja que aquesta carretera «ha quedat obsoleta». Marmi deia que serà positiu disposar del projecte per fer l'obra quan hi hagi pressupostos. En uns termes similars s'ha expressat l'alcalde de l'Espunyola, Rudy Geline. «És una millora necessària». Ara estudiaran la proposta, però creu que la millor opció de traçat per a la futura variant de l'Espunyola és la que queda més lluny del poble. Pel que fa a Avià, la seva alcaldessa, Patrocini Canal, ha dit que els dos traçats per a la variant del poble afecten camps de conreu i pastures. Ha destacat que Avià és un municipi on el sector agrícola té molt pes i que caldrà estudiar bé les propostes del Govern. «Avisarem els propietaris i ens assessorarem amb els tècnics». Finalment, Oriol Camps, regidor d'Urbanisme de Berga, deia que aquest anunci del Govern suposa «anar avançant en una demanda històrica per tenir una carretera normalitzada»

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha explicat a Regió7 que «crec que és una notícia molt positiva per a la comarca i una infraestructura que fa anys que es reclama com a necessari que s'hi actuï». Per a Font amb l'anunci «el Govern compleix el compromís d'avançar tota la tramitació i que es vagin consensuant territorialment» les actuacions a fer en aquest via. Va recordar que hi ha una taula conjunta integrada per representants del Berguedà i del Solsonès que es reuneix periòdicament.

David Font va destacar que «el que nosaltres demanem és que no només s'avanci en els estudis i publicacions, sinó que s'incorpori al més aviat en els pressupostos del govern, encara que sigui amb les diferents fases o seccions en què es divideix el projecte. I també que el traçat definitiu sigui el que generi més consens territorial».