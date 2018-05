Vilada demana al Govern un nou emplaçament per la depuradora

L´Ajuntament de Vilada ha demanat a l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA que suspengui l´execució de les obres per construir una estació depuradora d´aigües residuals al barri de la Ribera i que es «comprometi a fer un nou estudi d´alternatives: participatiu , real i creïble». El consistori vol que l´emplaçament sigui el que aquest estudi determini i no el que ara es proposa que es fruit d´un projecte fet la dècada passada en el que no es van tenir en compte les al·legacions presentades per veïns i també pel consistori.

L´any 2017 aquest projecte ja aprovat al seu dia es va reactivar amb l´oposició del consistori i veïnal perquè creuen que la depuradora es fa massa a prop del nucli urbà i pot comportar molèsties de pudors i sorolls. I també denuncien l'impacte paisatgístic que comportarà la construcció de mig quilòmetre de línia elèctrica amb torres de 18 metres d'alçada.

En el darrer ple municipal de Vilada l´Ajuntament ha aprovat un acord per demanar que no es faci l´obra . I també donar suport «als moviments i iniciatives de protesta veïnal que s´estan produint». Fins ara els veïns han recollit 200 signatures.

El consistori de Vilada considera que «el procés per escollir l´emplaçament de la depuradora «no s´ha fet considerant els interessos del municipi i dels seus veïns i veïnes. Per tant, volem manifestar que, segons el nostre criteri l´ACA ha actuat unilateralment». L´Ajuntament assegura que l´ACA «s´escuda en els arguments del procés administratiu i del que aquest determina sens etenir en compte le scarcaterístqiues de Vilada: el seu volum de població, la seva activitat econòmica, el seu model d epoble i l´opinió de les persones que hi viuen»

El consistori també denuncia l´impacte paisatgístic que tindrà la línia elèctrica que s´ha de fer per dur la llum a l´indret on es vol construir la depuradora. Creu que aquest impacte «és injustificable, un perjudici molt important pel patrimoni natural i paisatgístic de Vilada». I posa de manifest que «no és justificable» la construcció de 5 torres metàl.liques de 18 metres, 3 torres de formigó d´11 metres i mig quilometre de línia aèria «en un dels indrets més bonics de Vilada» a més d´una estació transformadora.