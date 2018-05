La taxa de la llar d'infants de Gironella puja per contractar més personal

La taxa de la llar d'infants per al curs escolar 2018-2019 costarà 8,5 euros més cada mes que enguany. La mensualitat s'ha establert en 189,60 euros amb una bonificació del 37,5% per als alumnes empadronats a Gironella. Per això el preu per als gironellencs serà de 118,50 euros amb l'increment esmentat.

Com a novetat, els alumnes de fora el municipi els pares dels quals acreditin que el seu lloc de treball és a la vila també rebran la bonificació. La nova ordenança preveu una reducció de la quota del mes de juliol, ja que tenint en compte els quadrants dels cursos escolars, hi ha una setmana lectiva menys. Les noves taxes de la llar d'infants es van aprovar en el dar-rer ple municipal, celebrat dilluns, amb els vots a favor del govern del PDeCAT i contraris de l'oposició. Els preus han estat pactats amb l'associació de pares i mares d'alumnes del centre.

L'alcalde, David Font, va explicar que l'increment és per contractar nou personal a la llar d'infants i reforçar horaris, «per seguir garantint la qualitat que s'ofereix des del centre». En aquest sentit, el portaveu del grup d'ERC, a l'oposició, Albert Xoy, va demanar la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia i la gratuïtat de tots els serveis que ofereix l'Ajuntament. Font va respondre que aquesta opció «és inviable econòmicament, ja que implicaria un augment d'imposts municipals a la resta de contribuents o bé una reducció de despeses d'altres àmbits per poder cobrir només els més de 187.000 euros anuals de personal».