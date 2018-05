La policia de Berga va veure els anti-CDR però no va observar que vulneressin la llei

La nit del 9 d'abril passat un escamot dels anti- CDR, els anomenats Grups de Defensa i Resistència (GDR), van convertir Berga en el seu centre d'operacions «de neteja» com ells en diuen: retirar símbols independentistes d'arreu. A la capital berguedana van treure una pancarta que hi havia al balcó consistorial on es reclamava la llibertat dels presos polítics així com l'estelada del pal del balcó consistori i els llaços grocs de les columnes. Van arrancar això i també van treure diferents elements relacionats amb l'independentisme. El més gran, una lona que cobria la façana d'un edifici privat al passeig d ela Indústria. Van actuar al centre del nucli urbà, al carrer Major, a la plaça de Sant Pere, cor de la ciutat i a pocs metres de les dependències de la Policia Local i fins i tot davant mateix, a la plaça del Doctor Saló, segons es va fer palès a través d'un reportatge dels fets emès per Antena 3.

Aquesta acció i la manca de reacció dels agents de la Policia Local va ser el detonant que el grup municipal del PDeCAT presentés una moció de reprovació del regidor de Governació . Francesc Ribera, que es va aprovar al darrer ple municipal gràcies a l'abstenció del grup de govern de la CUP.

Aquella nit estaven de servei dos agents de la Policia Local. I no van veure com es retirava la pancarta de llibertat de presos polítics del balcó consistorial, segons ha explicat el regidor Ribera responent preguntes d'aquest diari. Segons ha pogut saber Regió7, en una hora no precisada de la nit, els dos agents es disposaven a sortir de la seu de la Policia Local a la plaça del Doctor Saló. Aleshores van veure un grup d'una desena de persones que anaven a peu en direcció a la plaça Viladomat. Membres del grup esmentat els van dir bona nit i els van desitjar un bon servei. Els agents els van saludar i van marxar amb el cotxe policial.

Llavors, les persones del grup van canviar de direcció i es van adreçar a la plaça de Sant Pere. Els agents els van tornar a veure poc després, des de dins del seu cotxe, passada la plaça de Sant Pere quan enfilaven el carrer Buxadé. En cap moment, els agents de servei van detectar que aquest grup fes accions que infringissin la llei o van sospitar que ho haguessin fet ni van detectar res estrany, segons es desprèn de l'informe del servei d'aquell dia al qual ha tingut accés aquest diari.

Els agents no van observar res per actuar «ni cap» dels supòsits que recull la llei 04/2015 de Seguretat Ciutadana per identificar persones. En el seu article 16 i en referència a la identificació de persones per part de les forces i cossos de seguretat, estableix que es podrà requerir quan existeixin indicis que «hagin pogut participar en la comissió d'una infracció» o quan «es consideri raonablement necessari que acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d'un delicte». Aquella nit la policia no va rebre «cap» trucada de veïns que es queixessin per soroll a la via pública i o que observés l'acció del GDR.

Es dóna el cas que dies més tard, el divendres 20 d'abril, els Mossos d'Esquadra van identificar 3 membres del GDR del Bages que van actuar a Avià. Aquí, veïns van alertar la policia.

El regidor Ribera ha dit que no tenen constància que hi hagi imatges de l'acció del GDR enregistrades. Amb tot, a la plaça del Doctor Saló hi ha una càmera. El govern espera tenir un informe del cap del cos de què va passar aquella nit per determinar si hi va haver o no deixadesa de funcions o negligència en l'actuació dels agents aquella nit.