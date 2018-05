Berga sorteja les 50 places per veure la Patum: consulta si t'ha tocat

El Corpus del 2018 serà recordat com el primer en què l'Ajuntament de Berga ha obert als veïns el balcó consistorial, un lloc privilegiat per seguir les evolucions de la comparseria.

Aquesta tarda, la sala de sessions del consistori berguedà ha acollit el sorteig de les 50 places de la Patum de dijous (25) i diumenge (25) i les 14 de la Patum xica. Pel primer cas hi hagut 197 persones inscrites i per la segona 21 peticions.

Les 25 places de dijous han estat per a 25 persones a partir del número d'instància 4.969 en endavant consecutivament. Les 25 de diumenge a partir del número 3.823 i les 14 de la Patum infantil a partir del 4.437. Les 50 persones que dijous i diumenge podran veure els salts a partir del primer salt de plens i fins el tirabols podran dur els seus acompanyants. A més, aquest Corpus s'obrirà el balcó per les passades. En aquests cas es donarà un tiquet. A la passada de dimecres migdia s'hi deixaran pujar 50 persones, a la de dimecres al vespre 100, a la de dissabte al vespre 100 places . En total el consistori ha posat a disposició dels ciutadans un total de 378 places de les quals 250 corresponen a les passades i 128 a la Patum completa

Sorteig dels salts de plens

Pel que fa al sorteig de plens enguany s'han sortejat 48 salts. Hi hagut 56 peticions per fer-ne. Enguany la xifra de peticions ha baixat en relació a les de l'any passat perquè aquesta vegada els salts (12 per cadascun dels 4 salts) estan reservat a les persones que no hagin saltat mai. Els 12 primers salts de dijous són per a les instàncies a partir del número 4.450 i les del segon a partir del 4.097. El primer salt de plens de diumenge a partir del número 4.109 i el segon del 4.960.

Les persones guanyadores i els seus acompanyants hauran d'assistir obligatòriment a la formació especifica que es durà a terme el 19 de maig (pel salt de dijous) i el 20 de maig (pel salt de diumenge)

Han participat al sorteig els regidors del PDeCAT Jordi Travé, d'ERC Jordi Pujals, la regidora de la Patum Mònica Garcia i l'alcaldessa Montse Venturós.