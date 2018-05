El Grup Horitzó obre a Berga una botiga en record de Manela Quesada

El Grup Horitzó del Berguedà obrirà aquets diumenge, una botiga a la plaça de Sant Pere. Aquest és un dels projectes en els que treballava la seva desapareguda presidenta Manela Quesada. Per això, aquest espai es dirà «La Botiga de la Manela». Està ubicada al número 4 de la plaça de Sant Pere. S'hi venbdran els productes que realizten al Grup Horitzó que treballa amb persone smab problemes de salut mental o risc d'exclusió social. Els promotors faran jornada de portes obertes diumenge aprofitant que s'escau amb la sortida dele tabal a migdia. L'obertura oficial d'aquest espai no serà segurament fins el dia 18.

Aquest centre complementarà la històrica botiga que l'entitat té a la plaça d'Europa. Aquests primers dies els articles que hi tindran més protagonisme estaran relacionats amb la Patum atesa la proximitat de la festa