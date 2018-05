Els plens afronten la primera Patum després d'haver ratificat majoritàriament el seu líder

Aquest diumenge, en el decurs del ple de l'Ascensió, quan el consistori berguedà celebrarà la tradicional sessió anual per aprovar fer la Patum 2018, Isaac Gonfaus signarà el llibre oficial de caps de colla i administradors de nou com a responsable de la popular comparsa dels dimonis patumaires. Així es visualitzarà la decisió que la majoria d'integrants de la colla van prendre a final de l'any passat però que fins ara no s'havia fet pública per la negativa de la comparsa i del consistori d'explicar qui s'havia triat.

Tanmateix, aquest diumenge es posarà de manifest el que a la ciutat s'ha acabat convertint en un secret a veus: Gonfaus torna a ser el cap de colla després de la crisi que va sacsejar els fonaments de la festa i que va suposar que el Corpus del 2017 fos apartat d'aquesta funció que va assumir accidentalmnent l'alcaldessa, Montse Venturós.

D'aquesta manera es conclou el procés de renovació de les colles que ha comportat l'actualització o redacció dels reglaments de règim intern de les colles patumaires per fer-les més obertes i regularitzar la manera d'accedir-hi i triar-ne els caps. S'ha fet arran de la crisi oberta al si de la comparsa dels plens a final del 2016. Va esclatar en fer-se públic que Gonfaus havia expulsat tres membres per discrepàncies. Aquest fet va ser el detonant perquè el patronat intervingués. En aquell moment, l'autogestió de la comparseria es va posar sota el focus i es va instar les colles a ser més obertes i transparents. La renovació dels estatuts es va fer amb el suport tècnic del consistori. La colla dels plens van ser la darrera a concloure aquest procés de renovació que va culminar amb la tria del seu cap de colla a final de l'any passat. Una decisió que no es va voler explicar.

Segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts solvents, Gonfaus va ser ratificat al seu dia com a líder de la comparsa de forma majoritària. Dels 22 vestidors, dos no hi van ser el dia de la votació i un tercer es va abstenir. La resta el van votar a ell. Preguntat per Regió7 sobre el procés, Gonfaus ha declinat fer declaracions. La sotragada que va suposar al seu dia la crisi dels plens que va situar la colla i el funcionament de la Patum al centre del debat ciutadà i va generar mala maror fa ser extremadament prudents als responsables de la colla per evitar que es reprodueixin discrepàncies. D'ençà de la ratificació de Gonfaus, la colla ha anat treballant per preparar-se per fer la Patum.

Ara falta fer públics els reglaments redactats per les colles. Fonts municipals han explicat que abans del Corpus es penjaran al web del patronat de la festa.