Un any més, arriba la gran festa berguedana: la Patum ja és aquí! El foc, els balls i la gresca tornaran a la plaça de Sant Pere de Berga l'última setmana del mes de maig. Però, quan serà la Patum 2018? Concretament, la Patum d'enguany se celebrarà del dimecres 30 al diumenge 3 de juny.

El primer gran acte patumaire però, serà abans. El dia 27 de juny hi haurà els 4 fuets.

Com és habitual cada any, la Patum tindrà cinc dies de celebració. El dimecres dia 30, amb els dos primer passacarrers per anunciar l'arribada de la festa a la ciutat.

Dijous dia 31, les compares arribaran a la Plaça de Sant Pere, amb la primera Patum completa a la plaça, la de lluïment al matí i la completa a la nit.

Divendres dia 1 de juny, com és tradició, és el dia dels més menuts i tindrà lloc la Patum Infantil a la Plaça. Al matí hi haurà la versió reduïda, la de lluïment, i a la tarda la Patum infantil completa.

La festa berguedana seguirà el cap de setmana, amb l'arribada de centenars de persones d'altres contrades per ajuntar-se als berguedans. La Patum 2018 tindrà un passacarrers el dissabte dia 2 de juny pels carrers de la capital berguedana.

Diumenge la gran festa acabarà amb la traca final, la Patum completa a la plaça del diumenge dia 3 de juny, també al migdia i a la nit, quan els berguedans despedeixen l'àliga, la guita, els plensa i la resta de comparses fins l'any vinent.



Berga sorteja les 50 places per veure la Patum



El Corpus del 2018 serà recordat com el primer en què l'Ajuntament de Berga ha obert als veïns el balcó consistorial, un lloc privilegiat per seguir les evolucions de la comparseria.

Les 25 places de dijous són per a 25 persones a partir del número d'instància 4.969 en endavant consecutivament. Les 25 de diumenge a partir del número 3.823 i les 14 de la Patum infantil a partir del 4.437. Les 50 persones que dijous i diumenge podran veure els salts a partir del primer salt de plens i fins el tirabols podran dur els seus acompanyants.

A més, aquest Corpus s'obrirà el balcó per les passades. En aquests cas es donarà un tiquet. A la passada de dimecres migdia s'hi deixaran pujar 50 persones, a la de dimecres al vespre 100, a la de dissabte al vespre 100 places . En total el consistori ha posat a disposició dels ciutadans un total de 378 places de les quals 250 corresponen a les passades i 128 a la Patum completa.

Sorteig dels salts de plens



Pel que fa al sorteig de plens enguany s'han sortejat 48 salts. Hi hagut 56 peticions per fer-ne. Enguany la xifra de peticions ha baixat en relació a les de l'any passat perquè aquesta vegada els salts (12 per cadascun dels 4 salts) estan reservat a les persones que no hagin saltat mai. Els 12 primers salts de dijous són per a les instàncies a partir del número 4.450 i les del segon a partir del 4.097. El primer salt de plens de diumenge a partir del número 4.109 i el segon del 4.960.